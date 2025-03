Viki Gabor, jedna z najpopularniejszych młodych polskich wokalistek, od dawna zwraca uwagę swoim unikalnym stylem. Jej wyrazisty makijaż i długie paznokcie budzą wiele emocji – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W ostatnim czasie w sieci pojawiło się sporo komentarzy, które otwarcie krytykowały jej wygląd, zarzucając jej m.in. przesadne stylizacje i niepasujące do wieku elementy makijażu. Ostatnim wywiadem 17-latka uciszy wszystkich hejterów?

Viki Gabor mówi "dość" obraźliwym komentarzom na swój temat

Podczas wiosennej ramówki TVP Viki Gabor postanowiła jasno odpowiedzieć na ataki ze strony krytyków. Internauci bowiem często zwracają jej uwagę, że jak na 17-latkę wybiera zbyt mocny makijaż i za bardzo przedłuża paznokcie. W rozmowie z Pudelkiem z pełnym przekonaniem oznajmiła, że nie przejmuje się negatywnymi opiniami i uważa, że osoby wytykające jej wygląd "nie mają po prostu gustu". Artystka podkreśliła również, że każdy powinien skupić się na sobie i własnym życiu, zamiast oceniać innych.

Osoby, które komentują takie rzeczy, niech zajmą się swoim życiem. Nie macie po prostu gustu. A te paznokcie są piękne, obłędne, niesamowite

17-letnia Viki Gabor stylizuje się na światowe sławy?

Nie da się ukryć, że styl Viki Gabor przypomina trendy obecne wśród zachodnich gwiazd muzyki pop. Wielu młodych artystów na świecie wybiera odważne stylizacje i eksperymentuje z makijażem, co w Polsce często spotyka się z krytyką. 17-latka uznała, że gdy poza granicami naszego kraju rozkwitają niektóre trendy, Polki i Polacy zauważają je dopiero po kilku latach.

Ta moda zagraniczna: długie paznokcie z diamencikami, wszyscy za granicą tak chodzą, myślę, że tutaj trafi ten trend za dwa, trzy lata

Viki Gabor kolejny raz udowodniła, że nie przejmuje się hejtem i krytyką dotyczącą swojego wyglądu. Jej stanowcza odpowiedź na zarzuty pokazuje, że młoda gwiazda jest świadoma swojego stylu i nie zamierza dostosowywać się do oczekiwań innych.

Viki Gabor dorastała na oczach tysięcy Polaków

Viki Gabor to polska piosenkarka o romskich korzeniach, która zdobyła popularność w bardzo młodym wieku. Oto kluczowe momenty jej kariery: W 2019 roku wzięła udział w programie "The Voice Kids", gdzie dotarła do finału. W 2019 roku wzięła udział w programie The Voice Kids, gdzie dotarła do finału. Po sukcesie na Eurowizji zaczęła wydawać kolejne single, m.in. "Ramię w ramię" (duet z Kayah), "Getaway", "Not Gonna Get It".

W 2020 roku ukazał się jej debiutancki album "Getaway (Into My Imagination)", który odniósł sukces w Polsce. Regularnie występuje na dużych wydarzeniach muzycznych i telewizyjnych, m.in. na Sylwestrze Marzeń czy festiwalu w Opolu. Viki Gabor wyróżnia się unikalnym stylem muzycznym i modowym, inspirowanym międzynarodowymi trendami. Ponieważ dorastała na oczach tysięcy Polaków, wielu wciąż widzi w niej małą dziewczynkę, co często rodzi wiele sporów.

