Do zrobienia zalewy do ogórków konserwowych potrzeba m.in. octu, cukru i soli. Przepis na ogórki konserwowe z papryką zawiera natomiast warzywa i przyprawy, np. chrzan, gorczycę, czosnek i koper.

Ogórki konserwowe to doskonały dodatek do obiadów. Przetwory z ogórków możesz podawać zarówno do kurczaka, jak i do czerwonego mięsa.

Przepis na zalewę do ogórków konserwowych

Składniki (na 4-5 słoików):

1 szklanki octu spirytusowego 10%,

5 szklanek wody,

1 szklanki cukru,

3 łyżeczki soli,

½ łyżeczki kurkumy.

Czas przygotowania: około 10-15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę z octem, solą, cukrem oraz kurkumą.

Ogórki konserwowe z papryką – przepis

Zanim zaczniesz robić ogórki konserwowe z papryką, przygotuj słoiki na weki. Umyj je i przepłucz wrzątkiem. Nie zapomnij o zakrętkach. Wysusz słoiki i wstaw do piekarnika nagrzanego do 100-120 stopni Celsjusza na 15 minut.

Składniki (na 4-5 słoików):

8 dużych ogórków,

1 czerwona papryka,

4 duże cebule.

Do każdego ze słoików włóż:

½ łyżeczki gorczycy,

1 liść laurowy,

2 ziela angielskie,

gałązkę kopru,

2 ząbki chrzanu,

korzeń chrzanu o długości ok. 3-4 cm.

Czas przygotowania: około 40-50 minut

Stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

Umyj ogórki i pokrój je wzdłuż na cienkie plastry. Jeśli wolisz całe ogórki, nie musisz ich kroić. Wkładaj je do słoika w całości.

Umyj paprykę i wytnij z niej gniazda nasienne . Pokrój ją na dosyć długie paski.

. Pokrój ją na dosyć długie paski. Obierz czosnek i cebulę. Pokrój cebulę na plastry lub ćwiartki.

Układaj plastry ogórków i paski papryki w słoikach. Do każdego dodaj po 1 cebuli, ziele angielskie, koper, gorczycę, czosnek i chrzan.

Zalej warzywa z przyprawami gorącą zalewą. Zakręć słoiki.

Możesz zapasteryzować ogórki, ale nie musisz. Pasteryzacja sprawia, że warzywa nie są aż tak chrupiące. Jeśli nie chcesz tego robić, po zakręceniu słoików, odwróć je do góry dnem i zostaw do ostygnięcia.

Pasteryzacja: włóż słoiki do garnka z wodą na wysokość ¾ słoików. Gotuj około 3-4 minuty. Po tym czasie wyjmij słoiki i odstaw do ostygnięcia.

Smacznego!