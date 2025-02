Pierwszy odcinek już lada chwila, a fani stresują się występami Izabeli Skierskiej i Cezarego Trybańskiego. Wszystko przez to, że dzieli ich prawie pół metra wzrostu. Czy jurorzy "Tańca z Gwiazdami" nie dadzą im szans? Wygląda na to, że uczestnicy w ogóle się tego nie obawiają. To, co pokazali w sieci to mistrzostwo. Fani płaczą ze śmiechu.

Trybański i Skierska pokazali jak trenują przed "Tańcem z Gwiazdami"

Już od pierwszego momentu, kiedy ogłosili wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", oczy fanów skierowane były w stronę Izabeli Skierskiej i Cezarego Tybańskiego. Wszystko dlatego, że dzieli ich aż 45 cm różnicy wzrostu. W sieci wybuchła burza, jedni byli oburzeni dopasowaniem pary z tak dużą różnicą wzrostu, inni z kolei martwili się, że przez to będą otrzymywać gorsze oceny, jeżeli jury nie przymknie oka na poprawność figur. Zamieszanie w tym temacie podchwycili sami uczestnicy. Niedługo później Jeleniewska i Trybański pokazali jak trenują. Ich różnica wzrostu była jeszcze większa, ponieważ zamiast 45 było aż 60 cm różnicy.

W końcu przyszedł czas na nagranie z próby Izabeli Skierskiej i Cezarego Trybańskiego. W zabawnym filmiku, który wylądował na Instagramie, pokazali, jak radzą sobie z różnicą wzrostu. Jedni komentują:

Oj, będzie ciężko

Inni doszukują się pozytywów:

Ale jakie będziecie mieć podnoszenia

Fani "Tańca z Gwiazdami" o Trybańskim i Skierskiej

Zdecydowana większość komentujących docenia poczucie humoru Cezarego Trybańskiego i Izabeli Skierskiej tuż przed pierwszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami".

I już jest wspaniale. Dobra zabawa to podstawa

Ile pomysłów!!! Ciężko wybrać co na odcinek

To się nazywa wynieść ramę na najwyższy poziom ziom

Hahaha kocham !!! Obejrzałam ze 100 razy - dodała Daria Syta.

Wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Tak wyglądają wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Pierwszy odcinek rusza już w niedzielę drugiego marca.

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa

Ada Borek i Albert Kosiński

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Magda Narożna i Piotr Musiałkowski

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz

Ola Filipek i Wojciech Kucina

Cezary Trybański i Izabela Skierska

Michał Barczak i Magda Tarnowska

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment

Tomasz Wolny i Daria Syta

Macie już swojego faworyta? Produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła wyjść na przeciw fanom programu i umożliwiła im zakup biletów nie tylko na odcinki na żywo ale również na próby. Skusilibyście się?

