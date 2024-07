Maślaki w occie przygotujesz z dodatkiem pieprzu, ziela angielskiego, gorczycy, cebuli oraz marchewki. Do zalewy dodaje się też cukier. Przygotowanie marynowanych grzybów zajmuje około godziny.

Maślaki w occie nadają się do każdego dania obiadowego, oczywiście oprócz tych przygotowanych na słodko. Pasują zarówno do pieczeni, jak i do kotletów czy naleśników na słono.

Przepis na maślaki w occie

Składniki (na 8-10 słoików):

2 kg niewielkich maślaków,

kilka ziaren czarnego pieprzu,

sól,

kilka ziaren ziela angielskiego,

kilka liści laurowych.

Składniki na zalewę octową do grzybów:

1 szklanka octu spirytusowego 10%,

4 szklanki wody,

3 łyżki soli,

½ szklanki cukru,

1 cebula.

Można też dodać kilkanaście ziaren białej gorczycy i marchewkę.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: łatwe

Jak zrobić maślaki marynowane w occie?

Obierz maślaki ze skórki i usuń z nich błonki oraz odetnij końcówki od nóżek. Wypłucz grzyby, aby nie pozostały na nich resztki obierków i piasku.

Wlej wodę do garnka i zagotuj ją. Wrzuć maślaki do wrzącej wody i gotuj na niewielkim ogniu przez 10 minut. Następnie odcedź grzyby. Przepłucz je wrzącą wodą.

Zrób zalewę. W tym celu zagotuj ocet, wodę sól i cukier. Możesz też dodać gorczycę.

Obierz cebulę i pokrój ją w piórka. Obierz marchewkę i pokrój w plasterki.

Do każdego ze słoików włóż: 5 ziaren pieprzu, 1 liść laurowy, kilka piórek cebuli i plasterków marchewki oraz 3 ziarenka ziela angielskiego.

Dodaj maślaki tak, aby wypełniły nie więcej niż 2/3 wysokości słoika.

Wlej do grzybów i dodatków gorącą zalewę.

Zakręć słoiki, ustaw je do góry dnem i zostaw, aż wystygną.

Czy maślaki trzeba obierać?

Maślaki to grzyby, które należy obierać. Na ich skórce znajduje się ciężkostrawny śluz. Może powodować bardzo nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Maślaki obiera się w prosty sposób, jeśli wcześniej namoczy się je w roztworze soli.

Przytnij końcówki nóżek grzybów. Przygotuj roztwór soli kuchennej z wodą i zanurz maślaki na kilka godzin. Możesz też zostawić je na noc. Potem opłucz je, bez obierania. Sól rozpuści śluz, dzięki czemu skórka sama odejdzie od grzyba.

Ważne: jeśli zbierasz maślaki w słońcu, możesz nie widzieć śluzu na ich skórce. Nie oznacza to jednak, że go tam nie ma – po prostu wysechł na słońcu.