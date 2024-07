Przepisy na buraczki tarte w 3 odsłonach: z chrzanem, na ciepło i zasmażane

Buraczki tarte przygotowane do obiadu to doskonały i bardzo zdrowy sposób na surówkę. Można do nich dodawać chrzan, jabłka, podawać je na zimno oraz jako gorącą przystawkę. Wspaniale komponują się z daniami z jajek oraz potrawami mącznymi. Buraki bardzo barwią, więc warto trzeć je w rękawiczkach.