Długa i gorąca kąpiel w ciąży może skutkować nawet poronieniem. Ciepła kąpiel jest natomiast dobrą metodą na odpoczynek i radzenie sobie z bólem pleców. Zbyt wysoka temperatura wody w wannie może powodować m.in. omdlenie. Jest to zagrożeniem zwłaszcza dla kobiet, które jeszcze przed ciążą odczuwały np. zawroty głowy czy pogarszanie się samopoczucia podczas gorącej kąpieli.

Zbyt gorąca kąpiel w ciąży jest niebezpieczna szczególnie w I trymestrze

Leżenie w wannie z gorącą wodą nie tylko rozluźnia mięśnie, ale powoduje rozszerzanie się naczyń krwionośnych. Gorąca kąpiel w ciąży może przez to skutkować przedwczesnym porodem. Dlatego lepiej unikać przebywania w wodzie, której temperatura przekracza 38°C. Długich i gorących kąpieli w ciąży powinny unikać te kobiety, które już wcześniej były bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę wody w wannie. Gdy już przed ciążą pojawiały się zawroty głowy, pogorszenie samopoczucia czy nawet omdlenia w wyniku zażywania gorących kąpieli, w ciąży te objawy mogą się nasilać. Zatem jeśli ciężarna decyduje się na kąpiel, woda powinna mieć odpowiednią temperaturę. Także czas ma znaczenie – relaks w wannie może trwać nie więcej niż 15 minut. Dla kobiet w ciąży ważne jest także utrzymanie dobrego stanu zdrowia okolic intymnych. Aby uniknąć infekcji narządów rodnych podczas ciąży, wanna przed kąpielą musi być dokładnie umyta. Należy też bardzo dokładnie i najlepiej czystym ręcznikiem osuszać miejsca intymne po kąpieli.

Gorąca kąpiel w ciąży w II i III trymestrze – zmiana zagrożeń

Gorąca kąpiel w pierwszych trzech miesiącach ciąży grozi poronieniem, w kolejnych trymestrach to zagrożenie maleje, ale nie znika całkowicie, nadal może nastąpić przedwczesny poród, choć to nieco mniej prawdopodobne. Natomiast pojawia się zagrożenie związane nie z temperaturą wody, a z wchodzeniem do wanny i wychodzeniem z niej. Gdy brzuch staje się coraz większy, zmienia się środek ciężkości, pojawia się nieporadność. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, by nie stracić równowagi i nie upaść, ponieważ skutki tego mogłyby być tragiczne zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Gorąca kąpiel w ciąży nie jest wskazana, ale ciepła kąpiel to znakomita metoda na radzenie sobie z bólem pleców.