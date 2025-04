Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska to jedna z par 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", która jest na dobrej drodze do zwycięstwa i w każdym odcinku zachwyca nie tylko jurorów, ale i widzów. Poza kulisami oboje nie ukrywają, że doskonale im się razem współpracuje, co rodzi lawinę plotek na temat zażyłości ich relacji. Co na to żona Filipa Gurłacza? W końcu zabrała głos!

Żona Filipa Gurłacza reaguje na spekulacje dotyczące relacji jej męża z Kaczorowską

Plotki o rzekomej bliższej relacji Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej zaczęły krążyć w mediach w związku z ich wspólnym występem w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Widać, że ten taneczny duet doskonale się dogaduje, co widać w każdym kolejnym występie Kaczorowskiej i Gurłacza. W związku z tym nie brakuje spekulacji internautów, którzy sugerują coś więcej niż zawodową współpracę. Głos w tej sprawie ostatecznie zdecydowała się zabrać żona Filipa Gurłacza. W rozmowie z Pudelkiem Małgorzata Patryn-Gurłacz podkreśliła, że wie, jakie są nagłówki, ale ona sama nie chce komentować opinii innych i podkreśla, że każdy ma prawo do własnej opinii.

Dużo nagłówków pojawia mi się na Facebooku. Na nagłówkach się najczęściej kończy. Nie chcę się odnosić do opinii ludzi. Mamy wolność w Internecie i ludzie mogą komentować, co chcą i jak chcą wyznała Małgorzata Patryn-Gurłacz w rozmowie z Pudelkiem

Żona Filipa Gurłacza zdradziła, dlaczego nie pojawiła się w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

To jeszcze nie wszystko! Żona Filipa Gurłacza przyznała też, dlaczego to nie ona pojawiła się na parkiecie obok swojego męża podczas odcinka, w którym uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" tańczyli z bliskimi. Jak wiadomo, Filip Gurłacz zaprosił wtedy swojego tatę i opowiedział o ich wyjątkowej relacji. Teraz żona aktora ujawniła, dlaczego to nie ona pojawiła się w tanecznym show.

Każdy ma prawo do własnych zaskoczeń. Dużo jest składowych na to, kto zatańczy. Ja cieszę się, że to nie byłam ja, z różnych powodów - głównym jest ten, że mamy małe dzieci i nie wyobrażałam sobie, by poświęcić czas na tygodniowe próby - powiedziała żona Filipa Gurłacza

