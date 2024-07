Pytanie, o czym rozmawiać z dziewczyną, dla jednych jest banalne i bezsensowne, dla drugich jak najbardziej uzasadnione. Niezależnie od stanowiska, warto dowiedzieć się jak najwięcej o drugiej osobie – jej pasjach, planach na przyszłość, usposobieniu, doświadczeniach.

Reklama

O czym rozmawiać z dziewczyną, żeby nie wiało nudą i kłopotliwym milczeniem – postaw na kreatywne pytania i mądre tematy.

O czym rozmawiać z dziewczyną – kreatywne pytania o przyszłość

Zamiast zapytać dziewczynę o to, co chciałaby robić w przyszłości, zapytaj – czy chciałabyś być sławna, dlaczego? Gdybyś wiedziała, że zostało ci 24 godziny życia, to co zrobiłabyś w pierwszej kolejności? Gdybyś mogła wypowiedzieć jedno życzenie, które się spełni, to co by to było? Czy w twoim wychowaniu było coś, co według ciebie, zaważyło na tym, kim dzisiaj jesteś?

O czym rozmawiać z dziewczyną – wasze pasje

Podczas rozmowy z dziewczyną powinieneś być sobą – jeśli towarzyszy ci stres, powinieneś przynajmniej w pewnym stopniu o nim zapomnieć, jeśli opowiesz o tym, co daje ci energię na każdy dzień. O to samo zapytaj dziewczynę, powinno wam to pomóc przełamać lody. A nuż, okaże się, że macie ze sobą więcej wspólnego, niż myśleliście.

Zobacz także

Awaryjne tematy

Jeśli zapadnie niezręczna cisza, porozmawiajcie na tzw. bezpieczne tematy, np. o jedzeniu – co lubicie, czego nie, jaki typ kuchni wam najbardziej odpowiada (polska, włoska, śródziemnomorska itd.), czego nigdy byście nie zjedli, a co chcielibyście spróbować. Może znajdziecie w ten sposób restaurację, do której udacie się na następnej randce.

To, co mówisz jest ważne, ale to jak mówisz jeszcze ważniejsze – koniecznie popracuj nad komunikacją niewerbalną, mów z zainteresowaniem, patrz dziewczynie w oczy, nie unikaj kontaktu fizycznego.