Stres ma negatywny wpływ na kondycję ciała i psychikę. Powoduje obniżenie motywacji i wiary w swoje możliwości. Rozpoznając źródło stresu i stosując sprawdzone metody możesz zredukować stresujące sytuacje.

Stres to twoja określona reakcja na pewien bodziec, który pochodzi ze świata zewnętrznego. Możesz kontrolować stres, ponieważ sposób w jaki na niego zareagujesz jest zależny wyłącznie od ciebie.

1. Rozpoznaj stres

To pierwszy i najistotniejszy krok w walce ze stresem. Aby coś przezwyciężyć, poznaj jego źródło. Monitoruj sytuacje, które cię stresują. Kiedy zaczniesz je rozpoznawać, łatwiej będzie ci ich unikać. Warto punkt po punkcie wypisywać to, co powoduje twój stres.

2. Zlikwiduj stres

Kolejny ważny krok to podjęcie decyzji, które z rozpoznanych wcześniej, stresujących sytuacji możesz wyeliminować. Kategoryzuj stresujące wydarzenia na te, które będzie łatwo redukować (tych pozbywaj się od razu; np. stresuje cię kasjerka w banku, więc zmień placówkę) i te, które są bardziej problematyczne. Druga grupa sytuacji wymaga działania etapowego i zawierającego kilka opcji, np. stresuje cię brak pieniędzy, przemyśl czy nie uda ci się wygospodarować wolnego czasu na dodatkowe zatrudnienia, np. zarabianie na blogu lub sprzedaż w internecie. Nie ustępuj. Najtrudniej zmierzyć się z bezczynnością i biernym poddaniem się stresowi. Próbuj rozwiązywać problemy. Jeżeli mimo prób nie możesz zlikwidować sytuacji stresującej, przejdź do kolejnego etapu.

3. Zaakceptuj swój stres

Niektórych sytuacji nie da się zredukować, dlatego postaraj się zaakceptować swój stres. Jeśli stresuje cię ktoś z twojego otoczenia, z kim nie możesz zerwać kontaktów, spróbuj reagować obojętnie i pogodzić się z sytuacją. Technika akceptacji stresu nie należy do najłatwiejszych, ale pozwala osiągnąć sukces. Za każdym razem, kiedy stajesz twarzą w twarz z niepokojącą sytuacją która powoduje w tobie określone reakcje staraj się nie dać porwać się emocjom. Przekonuj się o tym, że tylko od ciebie zależy twoje zachowanie i tylko ty ponosisz za nie odpowiedzialność.

4. Uśmiechaj się

Uśmiech pomoże ci zaakceptować sytuację stresową. Śmiech wywołuje w organizmie fizjologiczne reakcje, które zmniejszają negatywne skutki stresu. Dobrą metodą jest próba ośmieszania tych stresujących sytuacji, których nie możesz zlikwidować, np. jeśli ktoś wyładował na tobie swoje nerwy i od tej pory stresujesz się na samą myśl o tym człowieku, spróbuj sobie wyobrazić komiczną sytuację, która doprowadziła do jego nerwów. Kiedy następnym razem spotkasz tę osobę uśmiech sam pojawi ci się na twarzy.

5. Uprawiaj sporty

Wysiłek fizyczny pozwala rozładować napięcie psychiczne. Spacer z psem, taniec, 45 minut spędzone na basenie czy przekopanie ogródka może zwiększyć twoją odporność na stres. Aktywność fizyczna pobudza poziom endorfin we krwi. Są to związki, które wywołują poczucie zadowolenia i spokoju.

6. Spotykaj się z przyjaciółmi

Znajduj czas dla przyjaciół mimo wielu obowiązków. Nic tak dobrze nie wpływa na psychikę jak kawa lub wieczór spędzony z przyjaciółmi. Wysłuchają, wesprą, poradzą, a po wszystkim wrócisz do domu w świetnym nastroju.

7. Nie reaguj na opinię innych

Spotkasz w życiu wielu ludzi, grunt to nie przejmować się ich uszczypliwymi uwagami. Jeżeli ktoś cię atakuje słowną zaczepką, wzruszaj ramionami i idź dalej. Nie analizuj wyzwisk, nie odpieraj ataku – obojętność jest gorsza od nienawiści.

8. Daj sobie szansę

Nikt nie jest doskonały i musisz to zaakceptować. Świętuj swoje sukcesy i staraj się okazywać sobie tolerancję. Myśl pozytywnie i nie doszukuj się czarnych scenariuszy.