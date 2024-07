Podoba ci się dziewczyna, ale nie wiesz, jak do niej zagadać? Spróbuj na Facebooku. Nie bądź nachalny, zacznij od zostawienia komentarza pod jej postem albo od przywitania się. Dzięki temu, że na swoim profilu udostępnia różne dane, będziesz mógł bez trudu znaleźć temat do rozmowy.

Nie bądź nachalny

Zanim zagadasz do dziewczyny na fb, zrób research – co lubi, gdzie chodzi do szkoły, czym się interesuje, jak lubi spędzać wolny czas itd. Te informacje zazwyczaj są na profilu, nie musisz więc bawić się w detektywa. Jeśli masz już jako taką wiedzę, przywitaj się. W zupełności wystarczy proste i niezobowiązujące przywitanie, takie jak „cześć” czy „hej”.

Twoim kolejnym ruchem jest wyjaśnienie, dlaczego do niej piszesz, skoro się nie znacie. Dlatego jest ci potrzebny dobry i wiarygodny pretekst. Przed wysłaniem wiadomości prywatnej możesz zostawić komentarz pod jej postem, to pozwoli przełamać pierwsze lody.

Powód, dla którego zagadałeś do niej na fb

Jeśli zainteresowało cię coś, co ona polubiła, możesz ją o to zapytać. Tym lepiej, jeśli należy do jakiejś grupy tematycznej albo udostępnia ulubione filmy czy muzykę. Na przykład jeśli lubi komedie, możesz poprosić ją o polecenie jakiegoś wartego obejrzenia tytułu. Jeśli nie chcesz kombinować, możesz wprost napisać, że znacie się z widzenia i np. bardzo podoba ci się jej uśmiech. Nie komplementuj podczas pierwszej rozmowy jej biustu ani długich nóg. Podtekst seksualny wprowadzony zbyt szybko raz na zawsze może ją zniechęcić. Dobrym pretekstem i odpowiedzią na pytanie „jak zagadać do dziewczyny na fb?” jest posiadanie wspólnych znajomych. Nie chodzi oczywiście o to, by obgadywać ludzi czy wypytywać o nich. Wspólni znajomi mogą być wytłumaczeniem, jak znalazłeś profil dziewczyny, do której zagadujesz.

Nie marudź i nie udawaj kogoś, kim nie jesteś

Dziewczyny cenią w chłopakach naturalność i pewność siebie. Jednak jeśli jesteś nieśmiały, nie udawaj „króla świata”. Mistyfikacja prędzej czy później wyjdzie na jaw, poza tym często taka poza jest odpychająca dla dziewczyn. Podczas pierwszej rozmowy nie marudź. Nikt nie lubi słuchać narzekania, a tym bardziej od osób, których praktycznie nie zna. Lepiej nie poruszaj też tematów związanych z polityką i religią. Zachowaj dla siebie to, co sądzisz o imigrantach z Bliskiego Wschodu czy wynikach ostatnich wyborów. Zwłaszcza pierwsza rozmowa powinna być lekka i przyjemna, najlepiej gdyby była inspirująca.

Zawartość twojego profilu ma znaczenie

Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki cel obrałeś, ale zazwyczaj na dziewczynach nie robi dobrego wrażenia „Szlachta nie pracuje” czy „Wyższa szkoła melanżu”. Podobnie jak zdjęcia z banknotami czy w „gangsterskich” pozach. Ważne jest, żebyś miał na swoim profilu zdjęcie, na którym można cię bez problemu rozpoznać. Uwagę przyciągają też zdjęcia ze zwierzętami – twój kot czy pies mogą okazać się świetną metodą na podryw.