Marcin i Ania z "Rolnika" oficjalnie tworzą parę, a z ust rolnika padła nawet bardzo poważna deklaracja i słowa "kocham Cię". W finale jednak rolnik miał okazję spotkać się i porozmawiać wirtualnie z inną kandydatką - Magdaleną. Niestety, wymiana zdań nie przebiegła w przyjemnej atmosferze, a skonfundowany Marcin starał się bronić swojej ukochanej:

Marcin Kobierecki, jako jeden z dwóch bohaterów 11. edycji "Rolnika" (obok Rafała) odnalazł swoje szczęście w miłości. Po trudnej decyzji, przed którą stanął, dokonując wyboru między Magdaleną a Anią, ostatecznie stworzył relację z drugą z kandydatek, której powiedział już nawet "kocham Cię"!

W finałowym odcinku "Rolnika" Marcin spotkał się jednak jeszcze z Magdaleną, która była obecna wirtualnie. Na rozmowie zabrakło niestety Roksany, która - jak przekazała prowadząca show - była tego dnia chora. Już na początku spotkania wywiązała się mocna wymiana zdań między Magdą a Anią. Była kandydatka Marcina z "Rolnika" stwierdziła, że nie spotkała się z przychylnością ze strony obecnej partnerki rolnika:

Marcin stanowczo zareagował na słowa Magdy i stanął w obronie swojej partnerki. Podkreślił, że Magda "nie jest małą dziewczynką" i podczas rodzinnego spotkania nikt nie robił jej na złość, by nie mogła swobodnie się wypowiedzieć:

Anna z kolei miała nieco inny ogląd sytuacji. Ukochana Marcina z "Rolnika" próbowała rozmawiać z Magdą i nie miała świadomości, że ta czuje się pokrzywdzona po rodzinnym grillu:

Ja się wcześniej pytałam Madzi, że coś jest nie tak. Powiedziała mi: Ty się czujesz tutaj jak ryba w wodzie, to wtedy mnie tak zaskoczyło, o co tak naprawdę chodzi. Jeśli ktoś nie dał dojść do słowa, to nie z mojej winy

- wyznała zdziwiona Anna.