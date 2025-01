Joanna Przetakiewicz to znana polska projektantka mody, przedsiębiorczyni, założycielka i dyrektorka modowej marki oraz dyrektorka kreatywna domu mody "La Mania". W branży udało jej się osiągnąć wielki sukces i dziś z dumą przyznaje, że "kocha luksus z wzajemnością". Trudno się więc dziwić, że jej życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne, budzi takie zaciekawienie opinii publicznej. Teraz sieć obiegły jej najnowsze zdjęcia wykonane przez paparazzi, a szczególną uwagę zwraca jej strój!

Joanna Przetakiewicz sfotografowana w nietypowym stroju

O Joannie Przetakiewicz kolorowa prasa rozpisuje się regularnie od lat, a ona sama wzbudza ogromny podziw wśród kolegów i koleżanek z show-biznesu. Milionerka dała się poznać jaka pełna klasy i wdzięku kobieta, która lubuje się w najdroższych markach, a jej stylizacje często są uznawane za wręcz ikoniczne. Tym razem wybrała jednak na przechadzkę po mieście dość nieoczywisty ubiór, który nawet jej największych fanów mógł zaskoczyć.

Choć zima jest w tym roku wyjątkowo dla nas łaskawa, niskie temperatury nie odpuszczają, co tylko pokazuje, że na wiosnę pełną parą przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tymczasem wygląda na to, że pierwsze promienie słońca już zachęciły Przetakiewicz do tego, by... odsłonić trochę stopy. Na załatwianie sprawunków założyła więc krótkie brązowe futro z naklejką WOŚP, czarne legginsy i klapki na szpilce z odkrytą piętą! Jak można z łatwością zauważyć, nie miała na stopach skarpet czy choćby rajstop.

Zdaje się jednak, że Joannie Przetakiewicz niestraszne mrozy i odkrytym obuwiem postanowiła przywołać wiosnę.

Kim jest mąż Joanny Przetakiewicz?

W przestrzeni publicznej nie tylko życie zawodowe Joanny Przetakiewicz budzi wielkie zaciekawienie, ale i prywatne. Na tym polu milionerka cieszy się szczególnym powodzeniem. Od 2020 roku jest żoną Rinke Rooyensa - holenderskiego producenta telewizyjnego. Poznali się kilka lat wcześniej, gdy planowali współpracę przy pierwszym pokazie La Manii. Choć do współpracy ostatecznie nie doszło, pozostali w kontakcie. Parę lat później, podczas Balu Dziennikarzy, Rinke zwrócił uwagę na energię Joanny na parkiecie i skomentował to w wiadomości, jednak wówczas nie nawiązali bliższej relacji.

Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy Joanna zaprosiła Rinke na swoje 50. urodziny. Od tego momentu zaczęli regularnie się kontaktować, co przerodziło się w głębokie uczucie. Para wzięła ślub 29 września 2020 roku w Grecji, w otoczeniu najbliższych. Ich związek oparty jest na wzajemnym wsparciu, czułości i trosce. Wspólnie celebrują codzienne chwile, ciesząc się swoim towarzystwem zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Ich relacja jest przykładem dojrzałej miłości, która przyszła niespodziewanie, ale stała się źródłem szczęścia dla obojga.

