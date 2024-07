Maciej Musiał należy do grona najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia i właśnie pracuje nad kolejnymi projektami i serialami, ale nie oznacza to, że sprawy prywatne zeszły na drugi plan. Wygląda na to, że Maciej Musiał nawet w natłoku zajęć znalazł czas na randkowanie... Wszystko uchwyciło czujne oko paparazzi.

Maciej Musiał oczarowany tajemniczą brunetką? Zdjęcia paparazzi

Maciej Musiał gra nie tylko w Polsce, ale i w USA, a co więcej ostatnio fani aktora mogli podziwiać jego umiejętności taneczne w "Tańcu z Gwiazdami". To nie wszystko, bo młody gwiazdor od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia, na których chwali się swoją formą. Fanki są pod wrażeniem i komplementują Macieja Musiała, a teraz aktor pokazał umięśnioną sylwetkę podczas przechadzki w parku z tajemniczą brunetką.

Wygląda na to, że gwiazdor był oczarowany kobietą... Tylko spójrzcie na to rozmarzone spojrzenie!