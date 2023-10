Maja Hyży w rozmowie z Party.pl zdradziła, na jakim etapie jest budowa jej nowego domu. Piosenkarka zdradziła nam ostatnio, że chciałaby razem z rodziną przeprowadzić się do wymarzonego gniazdka. Teraz zapytaliśmy więc o postępy prac. Czy budowa domu już ruszyła? Maja Hyży szczerze odpowiedziała i wyznała, że nie spodziewała się takiego rozwoju sytuacji. Co się stało?

Maja Hyży szczerze o nowym domu

W życiu Mai Hyży sporo się dzieje. Gwiazda cały czas jest aktywna zawodowo i często możemy podziwiać ją na scenie. Kilka miesięcy temu Maja Hyży pochwaliła się radosną nowiną i okazało się, że ukochany poprosił ją o rękę. Dziś wiemy już, że Maja Hyży wcale nie spieszy się do ślubu, a wszystko wskazuje na to, że teraz gwiazda i jej partner skupiają się na przygotowaniach do budowy własnego domu.

Dostałam niedawno projekt domu i to był ten taki zapalnik, że poczułam, że coś się zaczęło już dziać- wyznała nam Maja Hyży.

Piosenkarka zdradziła jednak, że nie wszystko idzie po jej myśli. Dlaczego?

Nie spodziewałam się, że tak długo trzeba czekać na wszelkie zgody, które są potrzebne. Ja myślałam, że to jest kwestia tygodnia, dwóch a to się mieli, mieli i mieli.

Co jeszcze o nowym domu powiedziała nam Maja Hyży? Posłuchajcie sami!

