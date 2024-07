Kreatywność można rozwijać za pomocą odpowiednich technik. Ćwiczenia na kreatywność to przyjemny sposób na trening umysłu.

Reklama

Czym jest kreatywność?

Tak samo, jak nie ma jednolitej definicji kreatywności, nie można też zamknąć jej w sztywne ramy i kategorie, ponieważ dotyczy ona tak wielu sfer życia, że wymyka się próbom jednoznacznych interpretacji. Dzięki kreatywnemu myśleniu prezentujemy nowatorskie podejście do codziennych problemów, jesteśmy bardziej efektywni i twórczy w pracy, łatwo przychodzi nam znajdowanie oryginalnych rozwiązań. Kreatywność, to proces umysłowy, który pociąga za sobą powstawanie nowych idei, zdolność tworzenia czegoś nowego i znajdowania połączeń między dziedzinami, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Przyszłość należy do ludzi twórczych – nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę twórczość w sobie ćwiczyć i nieustannie udoskonalać. Dzięki ćwiczeniu kreatywności zwiększamy swoje szanse na pełniejsze wykorzystanie potencjału, który posiadamy. Warto zaznaczyć, że wyjście poza szablonowe myślenie i kreatywne podejście do życia nie jest związane z poziomem inteligencji – to umiejętność, którą można wytrenować.

Kreatywność – ćwiczenia dla dorosłych

Otwarty umysł to jedna z cech charakteryzujących ludzi kreatywnych, nieważny jest wiek, kreatywność można ćwiczyć w każdym momencie swojego życia. Ćwiczenia na kreatywność nie zawsze wymagają specjalnych przygotowań lub akcesoriów. Przedstawiony tutaj zestaw kilku prostych ćwiczeń, z powodzeniem można wykonywać w tak zwanym międzyczasie np. podczas jazdy autobusem, na spacerze, przed zaśnięciem, albo w ramach przerwy w pracy. Ćwiczenia na kreatywność są ciekawym sposobem na spędzanie czasu ze znajomymi.

Ćwiczenie – nowe zastosowanie znanych przedmiotów

Zobacz także

Polega ono na wymyśleniu jak największej liczby nowych zastosowań przedmiotów, które nas na co dzień otaczają. Nie ograniczajmy się, żadne rozwiązanie nie jest śmieszne lub niedorzeczne. Im dłużej wykonuje się to ćwiczenie tym bardziej klarują nam się myśli i zaczynamy dochodzić do zupełnie nowatorskich i niebanalnych rozwiązań. Inne niż standardowe zastosowanie dla krzesła z oparciem – np. kolczyk dla olbrzyma, podest dla artysty, półka na książki, przyrząd do ćwiczenia pływania na sucho, itp. Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia. Poszukajmy zastosowań dla łyżki, gazety, folii aluminiowej czy parasola itd.

Ćwiczenie – co by było gdyby? Zadawanie sobie pytań i rozwijanie z nich historii. Np. co by było gdyby: krowy fruwały, ludzie potrafili cofać czas, nie trzeba było jeść? To ćwiczenie jest rodzajem eksperymentu myślowego, który nierzadko doprowadzał do odkryć i wynalazków.

Ćwiczenie – nowe potrawy. Zastanawianie się nad nowymi połączeniami różnych smaków, których nigdy nie próbowaliśmy, np. lody z czosnkiem. Wyobrażanie sobie, jak taki miks mógłby smakować, z czym najlepiej będzie się komponował, w jaki sposób można go zaserwować i komu najbardziej by smakował.

Ćwiczenie – człowiek na pustyni. Zadanie polega na znalezieniu przyczyny dla konkretnej sytuacji. W tym przypadku jest to leżący na pustyni człowiek, który jest nagi i martwy, w dłoni trzyma złamaną zapałkę. Skąd się tam wziął i dlaczego leży właśnie tam i po co mu była zapałka? Te i wiele innych pytań nasuwa się w momencie wizualizacji tego typu sceny. Stworzenie do tego historii – scenariusza, będzie doskonałym treningiem kreatywności dla mózgu. Ciekawym źródłem takich historii jest gra towarzyska pt. „Czarne historie”. Ćwiczenie to wymaga myślenia dedukcyjnego, które uważane jest za podstawę logicznego myślenia. Jakie ma zastosowanie w ćwiczeniu kreatywności? Kreatywność nie zawsze musi być abstrakcyjna, ponieważ często służy do poszukiwania użytecznych rozwiązań. W tym przypadku oprócz kreatywności ćwiczona jest też twórcza dedukcja.

Reklama

Ćwiczenia na kreatywność są przyjemne dlatego tym bardziej powinny zachęcać do systematycznego trenowania twórczego myślenia. Łamanie schematów w codziennej rutynie, wykonywanie zwyczajowych czynności w inny niż zawsze sposób, czy zmiana trasy do pracy/szkoły – tak prozaiczne czynności również rozwijają kreatywność.