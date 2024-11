W sieci właśnie pojawił się najnowszy singiel Nataszy Urbańskiej „Ostatni raz” wraz z teledyskiem, nad którym pracował Kuba Krzyżanowski (H D S C V M). Wokalistka współpracuje z tym twórcą już po raz trzeci. Ten utwór to dopiero zapowiedź tego, co czeka fanów artystki. Jej nowy album studyjny ukaże się już w 2025 roku.

Natasza Urbańska wraca z nowym singlem

Wydany 7 listopada singiel Nataszy Urbańskiej ma być początkiem nowego rozdziału w karierze wokalistki. Przy „Ostatnim razie” artystka współpracowała z Jeremim Sikorskim z Wolf House Production. To jednak dopiero początek, ponieważ ten duet tworzy cały nowy album Nataszy.

Ostatni Raz to historia o przeszłości, którą idealizujemy zapominając o tym jak równie piękne jest tu i teraz . Jednak ważne jest aby doceniać wspólne chwile i momenty, zanim staną się jedynie wspomnieniami. Dziś jesteśmy dojrzalsi, mądrzejsi i inaczej patrzymy na miłość, inaczej ją odczuwamy. „Nie ma już tamtych nas, ale teraz czuje że jestem u siebie...” – czytamy w materiale promocyjnym.

Fani Nataszy Urbańskiej są oczarowani jej nową muzyczną propozycją. Pod teledyskiem do "Ostatniego razu" pojawiają się już pierwsze opinie:

Czekałam bardzo na Panią Nataszę w lirycznym wydaniu i się nie zawiodłam. Piękna piosenka i świetny tekst

Przepiękna piosenka, będzie słuchana nie raz

Bardzo fajny, klimatyczny teledysk. Mam nadzieję, że ten singiel jest zapowiedzią lirycznego albumu

Obłęd!!! I piosenka, i teledysk... Coś wspaniałego!!! - piszą internauci.

Sama Natasza Urbańska nie ukrywa swojego wzruszenia. Tuż po premierze teledysku w sieci, podzieliła się swoją radością:

Dziękuję Wam za falę miłości pod nowym teledyskiem! To wiele dla mnie znaczy, zwłaszcza że się tak otworzyłam przed Wami… - napisała na Instagramie.

Teledysk do "Ostatni raz" Nataszy, znajdziecie poniżej:

Fani mogą spodziewać się już trzeciego albumu studyjnego Nataszy Urbańskiej. Wokalistka w 2014 roku zadebiutowała solowym materiałem „One”. Później, w 2021 roku wydała płytę „Rajd 44”. Oprócz tego artystka nagrała jeszcze EP „Ferria”, który ukazał się we wrześniu 2023 roku.

Jesienią słuchacze muzyki pop nie mają powodów do narzekania. W październiku Dawid Kwiatkowski podzielił się nowym klipem ze swoimi fanami. Cieszący się dużą sympatią wokalista również nie zwalnia tempa i regularnie koncertuje.

Czekacie na zapowiadany nowy album Nataszy Urbańskiej? Śledzicie kariery polskich gwiazd popowych?

