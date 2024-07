O czym rozmawiać z dziewczyną/chłopakiem

Tematy do rozmów z dziewczyną bądź chłopakiem mnożą się w trakcie udanego spotkania same i płynnie przechodzą jeden w drugi. Na początek zadawajmy pytania rozluźniające, o bieżącą sytuację, potem przejdźmy do hobby, sportu, jedzenia, filmów, podróży, zwierząt, dzieciństwa.