Zamiast przez tydzień czytać, jak poderwać kobietę, a następnie 10 minut z nią flirtować, lepiej zamienić kolejność – więcej praktyki, mniej teorii. To, jak poderwać dziewczynę zależy w dużej mierze od osobowości – jeśli z trudem przychodzi ci flirt, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Odważ się i podejdź do niej

Jeżeli znasz dziewczynę tylko z widzenia, koniecznie zrób pierwszy krok – podejdź do niej i zacznij rozmowę. Znajdź wspólny temat – jeśli chodzicie razem do szkoły, dowiedz się co ona lubi, jak spędza wolny czas, może np. udziela się w jakimś kółku. Przykład – jeżeli zauważyłeś, że dziewczyna zostaje na popołudniowe zajęcia z matematyki, możesz podejść, powiedzieć, że słyszałeś, że lubi matematykę, a to twoja pięta Achillesa. Zapytaj, czy nie wytłumaczyłaby ci jakiegoś konkretnego tematu.

Jak poderwać dziewczynę przez kontakt wzrokowy

Wiele razy słyszałeś o tym, że w trakcie flirtu ważny jest kontakt wzrokowy. Jeżeli jednak będziesz się ciągle wpatrywał w swój obiekt westchnień, to ona uzna cię za natręta, a przecież tego nie chcesz. Podczas rozmowy patrz na dziewczynę przez około 3 sekundy, następnie zmień na chwilę punkt widzenia i znów patrz na wybrankę. Jeśli nie jesteście sami i nie rozmawiacie ze sobą, zerkaj na nią subtelnie od czasu do czasu.

Jak poderwać dziewczynę – komplementy

Żeby poderwać dziewczynę, koniecznie należy okazać jej zainteresowanie. Zwróć uwagę, aby komplementy nie były zbyt banalne (teksty z internetu np. Nie bolało cię jak spadałaś z nieba, aniołku?), ani też przesadnie wyrafinowane (zaczerpnięte z literatury, np. Twe oczy, nie oczy lecz pochodnie dwie nielitościwe, które palą na popiół serca nieszczęśliwe). W obu przypadkach zamiast zaciekawić swoją osobą, wzbudzisz śmiech.

Pamiętaj, żeby nie zdradzać zbytnio zainteresowania wybranką – bądź dla niej miły, ale bez przesady. Niech wie, że wpadła ci w oko, jednak nie na tyle, żebyś świata poza nią nie widział (na to przyjdzie czas). Zdobywaj ją małymi kroczkami. Okazuj zainteresowanie – pytaj, czym się interesuje, poznawaj jej wnętrze. Powodzenia!