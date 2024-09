Agnieszka i Damian to druga para 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pan młody był oczarowany programową żoną już od pierwszego momentu, gdy ją tylko zobaczył:

Agnieszka nie pozostawała mężowi dłużna:

Poznaliśmy już wszystkie pary 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Podczas ślubów nie brakowało emocji. Mąż Agaty przyjął jej nazwisko, co wywołało zaskoczenie wśród całej rodziny. Wrażeń nie brakowało również podczas pierwszego spotkania Agnieszki i Damiana. Wystrojona na bogato panna młoda zrobiła ogromne wrażenie na programowym mężu:

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również wydawała się być zadowolona z dopasowania:

Damian jednak był zdecydowanie bardziej wylewny w kwestii komplementowania ukochanej:

Agnieszka i Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo szybko zmniejszyli między sobą dystans. Panna młoda przyznała, że czuje się, jakby znała męża od lat. Do pamiątkowych zdjęć pozowali przytuleni:

Poczułem, że fajnie. Między nami narodziła się pewna bliskość, nie mieliśmy problemu z przytuleniem się do siebie czy zapozowaniem w jakiś tam sposób. Ta bliskość zaskoczyła mnie, że tak szybko się wywiązała między nami, ale wyszło to tak bardzo naturalnie

Dodał także, że tylko jeden szczegół z życia żony mu nie podpasował: