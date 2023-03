Najlepsze włoskie seriale – ranking 11 najciekawszych tytułów

Większość czasu spędzacie w swoich czterech ścianach? Przeznaczcie go m.in. na seriale – teraz możecie oglądać je bez wyrzutów sumienia! Pobyt w domu potraktujcie jako okazję do zrobienia rzeczy, na które często brakuje wam czasu. Kiedy ostatnio graliście w planszówki? To dobry moment, by do nich wrócić! Przeczytajcie którąś z książek zalegających na szafce nocnej. Obejrzyjcie film lub serial ze swojej listy must see. Koniec z wymówkami! Ze względu na dużo serialowych nowości, tym razem to im chcielibyśmy poświęcić więcej uwagi. Nasze zestawienie obejmuje 5 produkcji dostępnych na platformach streamingowych. Niektóre z tych seriali wciągają do tego stopnia, że obejrzycie je w jeden wieczór! „Obsesja Eve”, HBO GO Sandra Oh i Jodie Comer powróciły na ekrany w trzecim sezonie serialu, którego premiera odbyła się w HBO GO 13 kwietnia. Wielokrotnie nagradzana „Obsesja Eve” to historia dwóch kobiet, które prowadzą ze sobą niebezpieczną grę w kotka i myszkę. Eve (Sandra Oh), agentka brytyjskiego wywiadu, obsesyjnie ściga psychopatyczną zabójczynię, Villanelle (Jodie Comer). Między bohaterkami rodzi się skomplikowana relacja, która trzyma widza w napięciu. Jednak „Obsesja Eve” przypadnie do gustu nie tylko osobom zainteresowanym wątkami szpiegowskimi czy tematem związków między ludźmi. Oprócz tego, serial od początku dostarcza dużej dawki inspiracji modowych (ach, te stylizacje Villanelle!) i wnętrzarskich (zdjęcia powstają w pałacach, paryskich kamienicach oraz modernistycznych willach). Jest też polski akcent! Wyświetl ten post na Instagramie. ...