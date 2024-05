Anita Sokołowska walczy dziś o zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami". Jednak w dniu finału opublikowała emocjonujący wpis, w którym pisze o strachu i lęku. To, co napisała poruszyło fanów, którzy nie szczędzą jej pięknych słów. O co chodzi?

Anita Sokołowska o emocjach przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Anita Sokołowska dostała się do finału "Tańca z Gwiazdami" i nie ukrywa wzruszenia. Ostatnio była poruszona tym, co wydarzyło się podczas treningów. Widzki zrobiły Anicie Sokołowskiej niespodziankę, odwiedzając ją na sali treningowej i życząc powodzenia w walce o zwycięstwo. W dniu finału aktorka zdecydowała się na emocjonalne wyznanie. Napisała o swoich emocjach i tym, jak radzi sobie w trudnych momentach wspominając to, co dał jej udział w "Tańcu z Gwiazdami":

Kiedy ogarnia mnie strach i lęk, wracam w myślach do przyjemnych, dobrych wspomnień. Takim jest napewno nasz taniec współczesny z @jacekjeschke w choreografii @jakub.pursa

Anita Sokołowska uspokoiła jednak fanów dalszą częścią wpisu. Przed finałem jest przepełniona samymi pozytywnymi emocjami i jest gotowa na walkę o zwycięstwo w finale "Tańca z Gwiazdami":

Zaczynam ten długi dzień z uśmiechem i radością i spokojem w sercu. Niech się dzieje !!! Lecimy !!! Do zobaczenia o 20stej na live!!!

Instagram@JacekJeschke

Internauci są wzruszeni jej wpisem i też z entuzjazmem wspominają zaprezentowany przez Anitę Sokołowską i Jacka Jeschke taniec współczesny w minionych odcinkach "Tańca z Gwiazdami":

Ten taniec jest piękny. Idealna muzyka, słowa. Zawsze mam dreszcze, gdy oglądam. Trzymam kciuki

Powodzenia dzisiaj! PS. To jeden z najpiękniejszych współczesnych, jakie w życiu widziałam

To było przepiękne ogromnie Panią podziwiam i mocno kibicuję - dla mnie jesteście no.1

Oj, będzie się działo dzisiaj - komentują fani.

Jesteście ciekawi, jak potoczy się dzisiejszy wieczór i czy okaże się dla Anity Sokołowskiej szczęśliwym? A może to Maffashion lub Roksana Węgiel zgarną główną wygraną?

