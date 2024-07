Choroby żołądka skutkują bólem, przewlekłą zgagą i ogólnym dyskomfortem trawiennym. Przyczyną choroby wrzodowej bywają uwarunkowania genetyczne. Jednak zdecydowanie częściej wrzody żołądka są wynikiem działalności bakterii i przyjmowania niektórych leków czy nadużywania alkoholu.

Helicobacter pylori to przyczyna wrzodów żołądka u 70% chorych

Bakterię Helicobacter pylori ma połowa dorosłych Polaków, ale nie u każdego spowoduje spustoszenie żołądka. Działa ona w ten sposób, że wytwarza substancje toksyczne, które uszkadzają błonę śluzową żołądka i powodują zapalenie. Bakteria ta jest przyczyną choroby także u 92% osób z wrzodami dwunastnicy. Jeśli pojawią się objawy wskazujące na podrażnienie i uszkodzenie żołądka, warto wykonać badanie na obecność Helicobacter pylori. Analizie poddaje się krew bądź kał.

Choroby żołądka mogą być rodzinne

Wrzody żołądka i dwunastnicy mogą być dziedziczne. Powoduje je zwiększona liczba komórek produkujących kwas solny. Komórki okładzinowe są wtedy także bardziej podatne na działanie gastryny. Szczególnie narażone na schorzenia dwunastnicy są osoby z grupą krwi O, u których w rodzinie były przypadki tej choroby. Najprawdopodobniej wiąże się to z obecnością antygenu powodującego łatwiejsze przyleganie bakterii Helicobacter pylori do ścian żołądka.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą powodować wrzody

Niesteroidowe leki przeciwzapalne wpływają negatywnie na żołądek zarówno miejscowo, jak i ogólnie oddziałując na organizm. Ich przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie opiera się na blokowaniu cyklooksygenazy. Enzym ten pośrednio odpowiada za utrzymanie prawidłowego stanu śluzówki żołądka. Niesteroidowe leki przeciwzapalne powodujące choroby żołądka to: ketoprofen, piroksykam, indometacyna, ibuprofen, naproksen. Glikokortykosteroidy w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększają ryzyko wystąpienia wrzodów żołądka 15 razy.

Stres, kawa, alkohol – prowokatorzy chorób żołądka

Podobno nie ma bezpośredniego związku między chorobą wrzodową a piciem dużej ilości kawy, nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów czy niewłaściwą dietą. Niemniej jednak takie zachowania stwarzają warunki do powstania wrzodów. Większe wydzielanie kwasu solnego w żołądku powoduje też stres. W konsekwencji może to prowadzić do chorób żołądka.