Zofia Zborowska wybrała się ostatnio do wegetariańskiego bistro. Aktorka tego dnia zrezygnowała z makijażu i zaprezentowała się w naturalnej odsłonie. Na swojej drodze spotkała paparazzi.

Reklama

Zofia Zborowska z mamą i córką na zakupach

15 maja bieżącego roku Zofia Zborowska i Andrzej Wrona powitali na świecie swoją drugą pociechę. Dziewczynka, podobnie jak jej starsza siostra Nadzieja, dostała oryginalne imię - Jaśmina. W związku z narodzinami drugiej pociechy, aktorka w ostatnim czasie skupia się przede wszystkim na macierzyństwie i na jej instagramowym profilu przewijają się treści głównie z tym związane.

W ostatnim czasie Zofia Zborowska postanowiła wybrać się wraz ze starszą córką na zakupy do wegetariańskiego bistro. Towarzyszyła im również mama aktorki Maria Winiarska. Na to rodzinne wyjście, Zosia postawiła na luźny look i wybrała jeansy oraz czarną koszulę. Całość swojej stylizacji dopełniła najmodniejszymi w ostatnim czasie klapkami i przeciwsłonecznymi okularami. Aktorka postawiła również na luźny koczek. Zobaczcie sami, jak prezentowała się na zdjęciach paparazzi!

Reklama

Zobacz także: Zofia Zborowska pokazała pokój córki. Nadzia mieszka jak księżniczka