Małgorzata Rozenek zaskoczyła fanów, publikując na Instagramie nagranie prosto z łóżka, w którym prezentuje swoją naturalną twarz bez makijażu i promuje własną linię suplementów diety. Zazwyczaj gwiazda pokazuje się w pełnym makijażu i eleganckiej kreacji, ale tym razem zobaczyliśmy ją w całkowicie codziennym wydaniu.

Małgorzata Rozenek zaprezentowała się swoim fanom w zupełnie naturalnej wersji. W porannym nagraniu, które udostępniła na Instagramie, celebrytka pokazała się prosto z łóżka, bez makijażu, w luźnym stroju i w swoim domowym zaciszu. Wideo nie było jednak wyłącznie spontanicznym porannym nagraniem. Małgorzata Rozenek wykorzystała okazję, aby opowiedzieć o swojej nowej linii suplementów diety. Bezpośrednio ze swojego łóżka mówiła o właściwościach produktów i zachęcała do ich wypróbowania.

Mam dziś wolniejszy poranek, pierwszy od nie wiem jak dawna, i korzystam z tego. Korzystając z chwili wolnego, nagram wam, bo było bardzo dużo pytań o ten eliksir z moich suplementów, i chciałam wam pokazać buzię po przebudzeniu. W ogóle zauważyłam, że dużo częściej wrzucam wam takie treści poranne niż te ''zrobione'' czy eventowe, i bardzo mnie to cieszy

Kilka dni temu Małgorzata Rozenek poinformowała swoich fanów, że rozpoczęła nową biznesową przygodę – stworzyła własną markę suplementów diety. Jak podkreśliła, jest to projekt, nad którym pracowała przez wiele miesięcy. Gwiazda podzieliła się tą informacją w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z profesjonalnej sesji zdjęciowej.

W opisie zdradziła, że suplementy są częścią jej stylu życia i mają wspierać osoby, które również chcą zadbać o zdrowie, wygląd i samopoczucie. Produkty mają być odpowiedzią na potrzeby osób aktywnych, prowadzących intensywny tryb życia.

Żona Radosława Majdana wygląda spektakularnie gdziekolwiek, by się nie pojawiła. Była "Perfekcyjna pani domu" nigdy nie ukrywała, że jej promienny młody wygląd nie jest tylko zasługą natury. Małgorzata Rozenek przyznaje, że jej metamorfoza jest efektem wielu działań.

Nigdy nie ukrywałam, że moja metamorfoza to efekt wielu różnych działań. Suplementy odgrywają tu ważną rolę, bo wspierają organizm tam, gdzie sama dieta i aktywność to za mało. To właśnie suma tych wszystkich kroków - odpowiedniej suplementacji, zdrowego odżywiania i dbania o siebie robi największą różnicę

- napisała.