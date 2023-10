Menu jesiennej edycji zapiera dech w piersiach! Jest sezonowo i aromatycznie zgodnie z ideą #FoodSmelllsGood. W festiwalowych daniach można znaleźć zarówno sporo grzybów, jesiennych warzyw, jak i szeroki wybór owoców morza, ryb, a także najlepszej jakości mięs.

Reklama

Powraca największe wydarzenie towarzysko-kulinarne w Polsce!

Festiwal popisowych menu w najlepszych restauracjach wystartował pod hasłem #FoodSmellsGood! Rozbudzające zmysły, pachnące kompozycje trzydaniowego menu i cocktail dostępne są w festiwalowej cenie od 69 zł (dodatkowe rabaty czekają na stronie Festiwalu) w niemal 400 najlepszych restauracjach w Polsce. Rezerwacje trwają na "Restaurant Week". Które restauracje warto odwiedzić w tej edycji? Sprawdźcie!

Zapachy Tajlandii w Śródmieściu Warszawy - Restauracja AHAAN

Przenieście się na ulice Tajlandii bez konieczności wyjazdu! Szefowie kuchni w Ahaan nie chodzą na kompromisy, używają tajskich sosów, tajskich przypraw i własnoręcznie robionych past. Kaeng Kiao Wan i Massaman Neua - już sama nazwa festiwalowych dań “pachnie” pysznym jedzeniem. Na talerzach czekają: tajskie bakłażany smażone z trawą cytrynową i krewetkami w zielonym curry z kremem kokosowym lub polik wołowy w kokosowym, ziemistym od prażonych przypraw curry z pieczonymi ziemniakami. Wszystko w cudownym aromatach tajskich przypraw! Nie ma na co czekać - rezerwujcie smakową podróż do Tajlandii!

Aromaty Meksyku nad polskim morzem? Tak! Tylko w Hola Tapas w Gdańsku

Kuchnia meksykańska to kuchnia pełna tradycyjnych technik i obrzędów kulinarnych , to dzięki takiemu podejściu zapachy wręcz czarują od wejścia. Tak jest właśnie w Hola Tapas. Tacosy, ręcznie robione torrittle, aromatyczne grillowane boczniaki czy chille nagada z meksykańskim ryżem…to tylko część pozycji, które dzięki staraniom wszystkich pokoleń kucharzy, zachowały autentyczne aromaty i pierwotne smaki tej kuchni! Więcej nie zdradzamy - sprawdźcie festiwalowe menu i rezerwujcie!

mat.prasowe

Aromaty Azji w zaskakujących połączeniach smakowych - czyli Woo Thai we Wrocławiu

W Woo Thai odkryjecie prawdziwą Tajlandię. Tę autentyczną, zaskakującą, pełną zniewalających aromatów i wyjątkowych połączeń. W menu festiwalowym znajdziecie m.in. smażony korzeń lotosu z winogronem i pomidorkami koktajlowymi w domowym sosie curry lub smażony makaron jajeczny z chrupiącym boczkiem w sosie ostrygowym, z blanszowaną kapustą pak choi. Dajcie się zaskoczyć i rezerwujcie już dziś!

Zobacz także

Dajcie się ponieść zapachom i smakom festiwalowego menu w okazyjnej cenie!

Restaurant Week jest rewelacyjną propozycją dla wszystkich, którzy chcą się cieszyć wyjściem do topowych restauracji nie martwiąc się o koszta. Festiwal pozwala odkryć autorskie menu od najlepszych Chefów w okazyjnej cenie od 69 zł (dodatkowe rabaty czekają na stronie Festiwalu). W ramach rezerwacji każdy Gość otrzyma w prezencie do wyboru: festiwalowy cocktail Martini Fiero & Kinley Tonic Water (dla pełnoletnich), Martini Vibrante & Kinley Tonic Water (wersja ~0%) lub Kinley Elderflower Zero Cukru. Dokonując rezerwacji, do zamówienia można dodać m.in. Coca-Cola Zero Cukru czy Herbatę Festiwalu – Lipton, w wersji regularnej lub sezonowej. Dzięki Lurpak w wybranych restauracjach festiwalowe menu przygotowane jest na maśle Lurpak, a goście otrzymają w ramach poczęstunku w prezencie starter z masłem.

Festiwal odbywa się w największych regionach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, na Śląsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Białymstoku i na Warmii i Mazurach. Rezerwacje trwają na "Restaurant Week". Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas Restaurant Week jest przewidziana na 90 minut.

mat.prasowe

Zobacz także: Czy muzyka w restauracji wpływa na wybór i smakowanie jedzenia?

Rozpocznijcie dzień dobrym śniadaniem! Idźcie na Breakfast Week!

Po wielkim sukcesie premierowej edycji powraca największe wydarzenie w Polsce promujące jedzenie śniadań na mieście - Breakfast Week! Festiwal śniadań towarzyszy Restaurant Weekowi, Goście będą mieli możliwość odkrywania śniadaniowych menu i kaw na napoju roślinnym Alpro w wyjątkowej festiwalowej cenie 33 zł!

Proces rezerwacji podobny jest do tego znanego z Restaurant Week: należy wybrać jedno z dwóch popisowych menu śniadaniowych stworzonych specjalnie na potrzeby Festiwalu przez każde z topowych restauracji i śniadaniowni. W ramach prezentu do każdej rezerwacji Goście otrzymają kawę z napojem roślinnym Alpro. Do wyboru są kawy: Alproccino (cappuccino z kremowym owsianym Alpro Barista) i Alprolatte (latte z pysznym migdałowym Alpro Barista). Na Breakfast Week zaprasza partner Festiwalu – właściciel marki Alpro, która zachęca do urozmaicania swojej codziennej diety przez wprowadzanie do niej produktów roślinnych.

Festiwalowe śniadania można rezerwować na stronie "Breakfast Week" w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu. Breakfast Week, tak jak Restaurant Week, potrwa od 4 października do 12 listopada.

Najlepsze stoliki szybko znikają - do zobaczenia przy stole!

Reklama

Rezerwacje: Restaurant Week/ Breakfast Week/ oraz Restaurant Club