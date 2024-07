Narty carvingowe są najlepsze dla początkujących narciarzy Wśród najodpowiedniejszych dla osób małozaawansowanych rodzajów nart carvingowych warte polecenia są deski typu life ski, allround lub shorties.

Przed zakupem sprzętu początkujący narciarze powinni skorzystać z oferty wypożyczalni. Najlepiej samemu wypróbować różne modele nart, a następnie podjąć decyzję na podstawie opinii specjalistów.

Czym charakteryzują się narty carvingowe

Popularne od połowy lat 90. XX wieku taliowane narty carvingowe charakteryzują się wcięciem w środkowej części deski o głębokości do kilku centymetrów (w stosunku do dzioba i piętki). Są również krótsze, ich maksymalna długość nie przekracza 1,8 m. Carvery to najlepszy wybór dla nowicjuszy: łatwiej jest na nich skręcać niż na nartach tradycyjnych, nawet przy niewielkich prędkościach. Ciężar ciała przenosi się jedynie z jednej strony na drugą. Podczas jazdy na krawędziach nart nie trzeba również zmniejszać tempa poruszania się. Dodatkowo ich rozpowszechnienie zredukowało liczbę narciarskich kontuzji i podniosło bezpieczeństwo na stokach.

Rodzaje nart carvingowych

Dzięki różnym rodzajom nart carvingowych możliwe jest dobranie modelu do umiejętności osoby początkującej – wśród najpopularniejszych najbardziej odpowiednie będą:

miękkie i lekkie life ski,

komfortowe allround na utwardzone stoki,

na utwardzone stoki, metrowe shorties do nauki jazdy na stokach.

Czym są narty crossowe

Narty crossowe to bardzo uniwersalne, taliowane narty carvingowe, przeznaczone do jazdy zarówno na trasach, jak i poza nimi. Nadają się również na nierówny teren, oblodzone stoki i do poruszania się w każdych warunkach atmosferycznych – nawet po świeżym śniegu. Są szersze i dłuższe niż tradycyjne narty. Najlepiej sprawdzą się w przypadku narciarzy średniozaawansowanych.