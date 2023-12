Anita, którą dobrze znamy z miłosnego formatu TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia" pokazała, jak spędza tegoroczne urodziny. Zrobiła to za sprawą Instagrama. Wszystko wskazuje na to, że bohaterka show nie spodziewała się takiego świętowania! Fani ruszyli z życzeniami.

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Tak Anita spędza urodziny

Anita i Adrian poznali się w trzeciej edycji miłosnego programu TVN-u. Ci od razu stworzyli udany duet, a widzowie nie mieli wątpliwości, że ta para ma potencjał. Jak się szybko okazało, miłość przetrwała próbę czasu, a ta dwójka do dzisiaj jest najlepszym dowodem na to, że miłość można znaleźć nawet na szklanym ekranie. Pomimo faktu, że jakiś czas temu wszyscy doszukiwali się kryzysu w ich związku, wszystko wskazuje na to, że w małżeństwie nadal trwa sielanka. Ostatnio Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ozdobili dom na święta. Teraz z kolei postanowili totalnie zmienić klimat!

Anita i Adrian ze Ślubu od pierwszego wejrzenia pokazali, jak udekorowali dom na święta Instagram @anitaczylija

Zobacz także: Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bez doczepianych rzęs. Fani są zachwyceni

Mieli ku temu poważne powody. Okazuje się, że uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie obchodzi 34. urodziny! Tych jednak nie spędza w Polsce, a... na słonecznym Cyprze! Jak się okazuje, to był całkiem spontaniczny pomysł:

Dziś moje urodziny! I gdyby ktoś parę tygodni temu powiedział, że będę je spędzać z całą rodziną na Cyprze- zapewne bym nie uwierzyła! Spontaniczne pomysły są najlepsze! Następne dni będziemy zwiedzać całą wyspę i napawać się słońcem, którego tutaj nie brakuje! Chociaż po drodze mieliśmy przygodę na lotnisku, najważniejsze, że jesteśmy! Kto z Was zwiedzał już Cypr i co jest według Was takim must-see?

Zobacz także: Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzieli się wieściami o córce. Poruszające wyznanie

Pod jej postem posypały się liczne komentarze i życzenia:

Życzymy Pani zdrowia,aby móc spełniać i realizować marzenia,pragnienia

Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i wspaniałego wypoczynku cudowna rodzinko

Reklama

My również składamy najlepsze życzenia z okazji urodzin!