Niemieckie seriale, które warto znać. Lista najlepszych produkcji

Większość z nas ma chociaż jednego znajomego lub znajomą, którzy podkreślają, że nie oglądają niemieckich seriali i filmów, ponieważ tak bardzo nie przepadają za tym językiem. Być może zauważyliście, że nawet oni gdzieś znikali wieczorami 2017 roku. Mimo najbardziej wymyślnych usprawiedliwień i tak dobrze wiemy, że nawet oni w tym czasie wciągali „Dark” odcinek po odcinku. Nic dziwnego, że później wszyscy zaczęli szukać kolejnych produkcji naszych zachodnich sąsiadów. Choć „Dark” to tytuł jedyny w swoim rodzaju, to mamy dla was kilka interesujących serii. Historia o nerdzie z małego miasteczka, który zostaje dilerem narkotyków, by zaimponować dziewczynie („Jak sprzedawać narkotyki w sieci (szybko)”), czy opowieść o młodej kobiecie, która porzuca ultraortodoksyjną rodzinę i ucieka przed mężem („Unorthodox”), to tylko kilka z nich. Te niemieckie seriale widzowie oglądali z wypiekami na twarzy.

Dzięki „Dark” cały świat oszalał na punkcie niemieckich seriali, ale nie wszyscy wiedzą, że w tym samym roku premierę miała inna wielka produkcja naszych zachodnich sąsiadów, która podbiła serca krytyków. Wyróżniony przez Europejską Akademię Filmową „Babilon Berlin” to seria o młodym inspektorze policji, który przenosi się do Berlina, by wyjaśnić, co łączy mafię z pornobiznesem. Gereon Rath szybko zostaje uwikłany w politykę i staje przed trudnymi wyborami. Akcja rozgrywa się w tętniącej życiem stolicy Republiki Weimarskiej, gdzie w latach 20. zabawa w klubach nocnych trwała do białego rana, a w powietrzu oprócz dymu papierosów, oparów alkoholu i śmiechu roztańczonych gości unosiły się grzech i bezprawie. Twórcom nie brakowało rozmachu, co tylko potwierdza fakt, że jest to najdroższy serial w historii niemieckiej telewizji.

Scenariusz do tego niemieckiego serialu powstał na podstawie autobiograficznej książki Deborah Feldman „Unorthodox. Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów”. Pochodząca z chasydzkiej rodziny Estera zostaje żoną syna rabina, co dla młodej kobiety wiąże się ze znacznym awansem społecznym. Od tego momentu bohaterka musi zapomnieć o lekcjach pianina, a jej najważniejszymi zadaniami stają się domowe obowiązki, służenie mężowi oraz rodzenie dzieci. Przez traumę i presję ortodoksyjnej społeczności dziewczyna ucieka do Berlina, gdzie od lat mieszka jej matka. Próbuje rozpocząć nowe życie i zaczyna naukę w konserwatorium muzycznym. Gdy jej mąż Yakov dowiaduje się, że Estera jest w ciąży, razem z kuzynem jedzie do Niemiec, by ją odnaleźć. Wstrząsająca opowieść o tym, jak trudno zerwać z przeszłością została wyróżniona nagrodą Emmy.

Po „Dark” oraz „Berlińskich psach” do listy niemieckich seriali na Netfliksie dołączyło „Pachnidło”. To kolejny dowód na to, że Niemcy potrafią nie tylko budować intrygujące wątki kryminalne, ale również umiejętnie tworzą bohaterów, obok których nie da się przejść obojętnie. W tym przypadku mowa o piątce dawnych znajomych, których raczej nikt z nas nie chciałby mieć w gronie przyjaciół. Elena, Roman, Mortiz, Daniel i Thomas ponownie spotkają się po latach w związku z brutalnym i niecodziennym morderstwem przyjaciółki. Ciało kobiety, która była znaną niemiecką piosenkarką, pozbawiono gruczołów zapachowych. Podczas śledztwa prowadzonego przez młodą detektyw, Nadję Simon mamy okazję przyjrzeć się historii całej piątki, w której nie brakuje przemocy domowej, zdrad, toksycznej męskości, destrukcyjnych skłonności i mrocznych sekretów. Co ciekawe, jeden z bohaterów jest obdarzony wyjątkowym węchem i zajmuje się robieniem perfum. Skojarzenia z powieścią Patricka Süskinda o tym samym tytule nie są przypadkowe.

Jeśli lubicie historie kryminalne, w których jedna katastrofa uruchamia kolejną, jak w efekcie domina, ten niemiecki serial to coś dla was. „Berlińskie psy” to opowieść o dwóch policjantach, którzy – mówiąc delikatnie – pochodzą ze skrajnie różnych światów. Kurt Grimmer jest dysfunkcyjnym detektywem, który nie radzi sobie z uzależnieniem od hazardu i ma poważne problemy finansowe. W młodości jego ulubionym zajęciem było bieganie po mieście razem z lokalną bandą neonazistów. Jego partnerem zostaje śledczy Erol Birkan – gej o tureckich korzeniach. Ten duet to podręcznikowy przykład katastrofy. Nie trzeba chyba dodawać, że ponownie nie pałają do siebie sympatią. Czy może być gorzej? Stróże prawa znajdują się w środku wojny między tureckimi gangsterami a neonazistami, która toczy się na ulicach Berlina. Gdy Grimmer przypadkowo trafia na ciało tureckiego piłkarza, grającego w reprezentacji Niemiec, postanawia opóźnić rozpoczęcie śledztwa, by wcześniej obstawić u bukmachera mecz Niemcy – Turcja. I tak rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń. Warto przypomnieć, że my również jesteśmy nieźli w tworzeniu takich historii. W ostatnich latach polskie seriale kryminalne cieszą się coraz większą popularnością.

Historia Moritza Zimmermanna w tym niemieckim serialu potwierdza, że z miłości człowiek jest gotowy zrobić wszystko. Może nawet zostać jednym z największych dilerów w Europie. Nasz 17-letni bohater nie może odnaleźć swojego miejsca w małym miasteczku, a co dopiero w świecie. Należy do tych przezroczystych uczniów, których reszta ignoruje. W życiu nastolatka na szczęście jest Lisa, kochająca dziewczyna, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Problem w tym, że po powrocie do Niemiec postanawia zrobić przerwę w związku z chłopakiem. Gdy żyła w USA, poznała imprezowy styl życia oraz smak ecstasy. Nic dziwnego, że wizja spotykania się z Danem, lokalnym przystojniakiem i dilerem, stała się dla niej kusząca. Moritz dochodzi więc do prostego wniosku – jeżeli sam zacznie rozprowadzać narkotyki, które w dodatku będą lepsze od tych sprzedawanych przez jego rywala, odzyska ukochaną. Miłość dodaje skrzydeł i tak 17-latek staje się naprawdę poważnym graczem na czarnym rynku. To jednak sprowadza na niego masę innych problemów.

Rozpoznawalność Zygmunta Freuda wyszła daleko poza obszar medycyny i psychologii, więc nic dziwnego, że jeden z popularniejszych niemieckich seriali jest poświęconych właśnie twórcy psychoanalizy. Warto jednak wziąć pod uwagę, że „Freud” nie jest biografia znanego lekarza. Zamiast tego dostajemy fikcyjną opowieść kryminalną z konfliktem arystokracji Austrii i Węgier w tle. Mierzący się z problemami finansowymi i uzależnieniem od kokainy, walczący o uznanie swoich teorii ojciec psychoanalizy niespodziewanie znajduje się w centrum spisku, w którym ważną rolę odgrywa okultyzm.

Choć buntowniczy styl w rytmie rock’n’rolla lat 50. może nam się kojarzyć przede wszystkim z amerykańskimi produkcjami, to niemieckie seriale udowadniają, że również potrafią czerpać natchnienie z z tych czasów. Jeśli w kontekście naszych zachodnich sąsiadów mówimy o szykownych strojach, które powiewają na parkietach nocnych klubów, to oczywiście mówimy o Berlinie. Tytuł „Ku’damm 56” nawiązuje do głównej ulicy stolicy Niemiec, Kurfürstendamm. Znajdującą się tam elitarną szkołę tańca prowadzi Caterina Shöllack. Dyrektorka ma na głowie nie tylko uczennice, ale również trzy córki, które stara się wychować zgodnie ze swoimi przekonaniami i wydać dobrze za mąż. Wkraczające w dorosłość Monika, Eva i Helga jednak wybierają jednak własne ścieżki. Nie jest łatwo spełnić oczekiwania matki, gdy pojawiają się niespodziewana ciąża czy romans z nieodpowiednim mężczyzną. „Ku’damm 56” to serial obyczajowy z mocno melodramatycznym zacięciem ze świetnie napisanymi postaciami. Trzy siostry wylewają na naszych oczach morze łez, by po chwili rozładować napięcie i eksplodować na parkiecie, tańcząc rock’n’rolla. Pod kliszami, z których świadomie korzystają twórcy, wyłania się także nieoczywisty obraz powojennych Niemiec.

Jeden ze świeższych niemieckich seriali opowiada nieznaną historię społeczności hakerów w Berlinie zaraz po zjednoczeniu miasta w latach 90. Produkcja skupia się na programistach z firmy ART+COM, którzy stoją za Terravision – pierwszą w historii wirtualną reprezentacją Ziemi. Narzędzie geniuszy z Niemiec dokonało przełomu w myśleniu przyszłości nawigacji i kartografii. Po latach twórcy wytoczyli proces Google Earth – dzisiejszego giganta w świecie rynku programów oferujących mapy satelitarne. „Kod wart miliony dolarów” pokazuje nam nierówną batalię sądową między przyjaciółmi a przedstawicielami Doliny Krzemowej.

Ta składająca się z trzech sezonów seria stała się jedną z najważniejszych produkcji naszych sąsiadów w 2017 roku, co tylko potwierdza, że niemieckie seriale to nie tylko „Dark”. Mamy tu również polski akcent w postaci Karoliny Łodygi. „4 Blocks” to prawdziwa gratka dla fanów gangsterskich historii. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ten tytuł jest wyjątkowo brutalny. Poznajemy Toniego Hamady’ego, który zaczyna rządzić arabskim klanem w Berlinie. Libańczyk wolałby wieść spokojne życie męża i ojca, jednak po nalocie policji będzie musiał zrobić wszystko, by chronić swój gang. W przypadku „4 Blocks” słowo „wszystko” musimy traktować dosłownie. W produkcji nie brakuje scen wymuszeń, tortur, domowej agresji i prawdziwego okrucieństwa. Toni będzie musiał nie tylko bronić bliskich przed wrogami, ale również dojść do porozumienia z bratem, Abbasem. Relacje rodzeństwa komplikują się, gdy pojawia się Vince, dawny przyjaciel naszego głównego bohatera. „4 Blocks” nie tylko pokazuje rzeczywistość berlińskiego półświatka, ale również problemy, z jakimi mierzy się arabska społeczność. Warto przypomnieć, że miłośnikom takich wątków mamy do polecenia seriale o gangsterach.

Po zapowiedziach fani niemieckich seriali z wypiekami na twarzy czekali na tę premierę. W końcu temat eksperymentów genetycznych fascynuje ludzi na całym świecie – nie tylko naukowców. Mija jest studentką medycyny, która zbliża się do jednej z profesorek. Nie kieruje nią jedynie głód wiedzy. Nasza bohaterka podejrzewa, że kobieta może odpowiadać za tragedię, która w przeszłości dotknęła jej rodzinę. Po poznaniu asystenta profesorki, Jaspera, dziewczyna odkrywa świat niebezpiecznych biohakerów. Narracja w serialu jest bardzo dynamiczna i nie pozwala widzom się nudzić. Mamy osobistą zemstę, śledztwo i pytanie, nad którem naukowcy głowią się od zawsze: czy człowieka da się ulepszyć?

Na koniec musimy wspomnieć oczywiście o tytule, który pojawił się znikąd, zachwycił widzów i sprawił, że dziś znów jest głośno o niemieckich serialach. Tak jest, mowa o „Dark”. Co ciekawe, początkowo nie wszyscy uważali, że opowieść o mieszkańcach miasteczka Winden odniesie tak spektakularny sukces. Polecenia znajomych sprawiły, że seria stała się hitem. Atmosfera tajemniczości przypominała tę, która towarzyszyła widzom serialu „Zagubieni”: Nie wiemy, co jest grane, ale to jest super! Na znanym serwisie Rotter Tomatoes „Dark” wyprzedził nawet uwielbiane „Stranger Things”.

Przez zniknięcie dwojga małych dzieci poznajemy od dawna skrywane sekrety czterech rodzin. Z czasem dowiadujemy się, że relacje między ich członkami są bardziej zaburzone i skomplikowane, niż mogłoby się nam (i im) wydawać. Zostawiona przez samobójcę koperta z napisem „Nie otwierać przed 4 listopada 2019 o godzinie 22:13” to kolejny ślad, który wciąga nas jeszcze bardziej. „Dark” to lekcja genealogii, którą widzowie zapamiętają na długo.

