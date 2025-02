Lada dzień rusza nowa edycja "Kanapowców". Tym razem formuła programu nieco się zmieni, a wśród uczestników pojawią się trzy młode kobiety i dwóch mężczyzn. Wujaszek Fericze pomoże im zawalczyć o swoje zdrowie i pozbyć się nadprogramowych kilogramów, które utrudniają im funkcjonowanie. Młodzi będą musieli pracować nie tylko nad ciałem ale również nad zdrowym trybem życia. Czeka ich mnóstwo wyzwań. Poznajcie nowych uczestników.

Tak wyglądają uczestnicy "Kanapowców 6"

Już na początku marca rusza nowy sezon "Kanapowców". Tym razem zobaczymy, jak potoczą się losy uczestników w wieku od 19 do 22 lat, który walczą z otyłością. To pierwszy raz, kiedy w edycji pojawią się sami młodzi ludzie, bez podziału programu na "Kanapowców" i "Kanapowczynie".

Jak myślicie, co tak zaskoczyło młodych Kanapowców? Na co oni tak patrzą? Oglądajcie premierowy odcinek już 4 marca o godz. 22:00 na @ttv.pl , żeby przekonać się, czemu mają takie miny - czytamy na Instagramie kanapowcy_kanapowczynie_ttv.

Produkcja pokazała piątkę młodych ludzi, którzy podejmą się wyzwania walki o siebie.

Oto wszyscy uczestnicy 6. sezonu "Kanapowców"

Tym razem w "Kanapowcach" zobaczymy uczestników z generacji Z w wieku od 19 do 22 lat. Oto, kto zgłosił się do 6. sezonu "Kanapowców". Tak przedstawiło ich TTV:

"Nina z Bełchatowa – nie rozstaje się z e-papierosem i energetykami.

Oskar z Jastrzębia-Zdroju – uwielbia domowe kluski śląskie swojej mamy, nigdy nie odmawiając dokładki.

Klaudia z Warszawy – poświęca swój czas na przeglądanie mediów społecznościowych i korzystanie z instagramowych filtrów.

Kacper z Łodzi – spędza codziennie aż 8 godzin przed komputerem.

Paulina z Poznania – jest imprezowiczką, która nie wyobraża sobie wieczoru bez zakrapianego "biforu"."

Młodzi uczestnicy będą musieli zawalczyć nie tylko o swoje zdrowie oraz życie ale także zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia, które sprowadziło ich na złą drogę.

Widzowie o młodych uczestnikach "Kanapowców 6"

Widzowie już nie mogą doczekać się kolejnej edycji uwielbianego programu. Bohaterowie poprzednich edycji do dziś są motywacją dla odbiorców. Anecie z "Kanapowczyń 2" udało się zrzucić aż 47 kg, a na aktualnych zdjęciach trudno ją rozpoznać. Z kolei Agata marzyła o założeniu rodziny, niestety otyłość, z jaką się mierzyła uniemożliwiała jej zajście w ciążę. Postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie, a niedawno podzieliła się radosnymi wieściami, że po latach starań spodziewa się upragnionego maleństwa. A to zaledwie dwa przykłady na to, jak program wpłynął na życie uczestników. Dziś Agata trzyma kciuki za swoich następców i następczynie. Na pytanie produkcji "Na co oni tak patrzą?" - dołączone do zdjęcia odpowiedziała:

Zderzyli się z rzeczywistością. Już odliczam

Komentowali także widzowie:

Nie wiem. Ale wyglądają na sympatycznych ludzi, a dziewczyny są śliczne.

Szczeny opadną wszystkim

Strzelam, że największe problemy będą z tym w białej koszuli

Też czekacie na nową edycję?

