Skręcanie i hamowanie pługiem, podchodzenie pod górkę – to podstawy, których znajomość umożliwia rozpoczęcie jazdy na nartach.

Zaśnieżone zimą stoki aż kuszą, żeby zacząć uprawiać sporty zimowe, np. jazdę na nartach. Co prawda tego, jak jeździć na nartach, nie nauczysz się w domu. Zanim jednak założysz narty i wybierzesz się na stok, warto żebyś poznał podstawowe zasady jazdy: poruszanie się na nartach po płaskim podłożu, wchodzenie w nartach pod górkę oraz podstawowy sposób zjeżdżania z górki. Znając te podstawy w teorii, szybciej zrozumiesz polecenia instruktora, co da ci szansę, aby wcześniej zacząć cieszyć się jazdą.

Jak poruszać się w nartach po płaskim podłożu?

Na prostym podłożu najłatwiej jest przesuwać się na nartach, pomagając sobie kijkami. Nogi powinny być wtedy złączone. Poruszanie się przede wszystkim za pomocą siły ramion pozwala odciążyć nogi, które mogą szybko się męczyć podczas pierwszych prób jazdy na nartach.

Kijki i narty mogą też pracować na przemian: kiedy wysuwasz prawą nartę, staraj się zrównoważyć ten ruch, odpychając się delikatnie kijkiem trzymanym w lewej dłoni, a kiedy wysuwasz lewą nartę, odepchnij się prawym kijkiem.

Jak wchodzić na nartach pod górę?

Żeby wejść na wzniesienie, można zastosować krok odstawno-dostawny. Stań bokiem do wzniesienia ze złączonymi nartami. Jedną nogę odsuń o ok. 20-30 cm do góry i dosuń do niej drugą. Aby utrzymać równowagę, podpieraj się delikatnie kijkami.

Innym sposobem, aby wejść pod górę na nartach jest jodełka. Stań przodem do wzniesienia z nartami ułożonymi w kształt litery „V”: tyły nart złączony, narty rozłożone pod kątem ok. 60 stopni. Na przemian stawiaj kroki raz prawą, raz lewą nogą. Uważaj przy tym, żeby tyłem jednej narty nie nadepnąć na tył drugiej.

Jak zjeżdżać na nartach?

Kiedy dotrzesz już na wzniesienie, możesz przejść do tego, co w jeździe na nartach najważniejsze: do zjeżdżania. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednią postawę ciała. Nogi powinny być zgięte w kolanach, biodra lekko wysunięte do przodu, tułów lekko pochylony do przodu, ale plecy wyprostowane. Unieś zgięte w łokciach dłonie tak, żeby kijki nie przeszkadzały ci w jeździe.

Podstawowy skręt na nartach i hamowanie

Zjazd ze zbocza wykonuje się po linii przypominającej zygzak. Aby możliwe było zjechanie na nich w ten sposób, należy wykonywać skręty. Jednym z podstawowych skrętów na nartach jest pług. Do pługu ustaw się z nartami zbliżonymi do siebie przodem (nie mogą jednak się stykać), tyły nart powinny być rozłożone pod kątem ok. 60 stopni. Nogi przez cały czas powinny być ugięte w kolanach, sylwetka lekko wysunięta, a ręce nieznacznie uniesione, wysunięte do przodu i zgięte w łokciach.

Aby wykonać skręt w prawo, należy przenieść ciężar ciała na lewą nogę, a żeby skręcić w lewo, ciężar ciała musi spoczywać na nodze prawej. Nie należy przy tym przechylać górnej części ciała w bok, pracuje się przede wszystkim biodrami.

Aby wyhamować w pozycji pługu, należy powoli zmniejszać zakres ruchów wykonywanych przy przenoszeniu ciężaru ciała na prawą i lewą nogę tak, aby na końcowym odcinku wzniesienia zatrzymać się na wprost.