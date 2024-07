Poszczególne rodzaje desek snowboardowych różnią od siebie: miękkość, budowa i długość. Każdy z tych parametrów wpływa na przeznaczenie deski – inne snowboardy nadają się do jazdy po stokach, a inne po świeżym śniegu; inne powinni wybierać początkujący, a inne doświadczeni snowboardziści. Wybór odpowiedniej deski snowboardowej wpływa nie tylko na komfort, ale i na bezpieczeństwo jazdy.

Budowa deski snowboardowej a jej szybkość

Każda deska snowboardowa zbudowana jest z:

lekko zadartego przodu,

„ogona”,

ślizgu, czyli spodu,

talii, tj. najwęższej części deski.

Talia decyduje o możliwościach manewrowych snowboardu – im jest węższa, tym mniejszy promień skrętu, można więc robić częstsze i węższe skręty oraz rozwijać większe prędkości (wąskie talie przeznaczone są dla doświadczonych snowboardzistów).

Budowa deski snowboardowej a jej wytrzymałość

Prócz budowy zewnętrznej deski ważna jest także jej konstrukcja. Wyróżniamy deski typu CAP i sandwich. Deski CAP mają konstrukcję skrzynkową, co znaczy, że ich górne warstwy i boki zrobione są z tego samego materiału. Takie deski są lekkie, można więc nimi swobodnie manewrować. To odpowiedni wybór dla tych, którzy kupują swój pierwszy snowboard. Ci, którzy opanowali już podstawy jazdy i chcą doskonalić swoje umiejętności, mogą spróbować sił z deską typu sandwich, która ma konstrukcję warstwową i jest dużo cięższa oraz stabilniejsza (łatwiej na niej utrzymać równowagę, rozwijając duże prędkości). Duży ciężar deski świadczy o jej jakości. Najcięższe są deski z rdzeniem wykonanym z drewna, natomiast najlżejsze są wypełnione pianką. Takie snowboardy cechują się bardzo małą wytrzymałością (często są to modele dla dzieci). Jednak lżejsza deska nie zawsze oznacza gorszą jakościowo – najnowsze modele mogą mieć rdzenie wykonane z niestandardowych materiałów, np. z włókna szklanego, które jest równie wytrzymałe jak drewno.

Jaką długość deski snowboardowej wybrać? Czy ważna jest szerokość?

Długość deski snowboardowej zależy od wzrostu snowboardzisty. Dla początkujących nie są zalecane takie, które sięgają wyżej niż do podbródka. Średniozaawansowani mogą sobie pozwolić na deskę o długości równej swojemu wzrostowi. Natomiast ze sterowaniem deską sięgającą ponad głowę poradzą sobie tylko wprawieni snowboardziści. Dobranie odpowiedniej długości deski to jednak dopiero połowa sukcesu – trzeba też zwrócić uwagę na jej szerokość, która zależy od rozmiaru buta (but nie może wystawać poza deskę przy skrętach).

Deska snowboardowa: miękka czy twarda?

Wybór między twardą a miękką deską zależy od doświadczenia snowboardzisty. Miękkie snowboardy są przeznaczone dla początkujących, natomiast twarde – dla zaawansowanych. W wyjątkowych sytuacjach – np. kiedy snowboardzista dużo waży – zaleca się rozpoczynanie nauki już na twardej desce.

Najczęstsze modele desek snowboardowych

Najczęściej wybierane są deski typu all mountain – tanie, uniwersalne, szerokie i łatwe do sterowania. Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę ze snowboardem także na deskach freestyle’owych, które są dostosowane do wykonywania trików, np. skakania po rampach. Dużą ich zaletą jest łatwość sterowania po świeżym śniegu i nieprofesjonalnych stokach. Gdzieś pomiędzy deską all moutain a freestyle sytuuje się model freeride’owy (trochę bardziej wcięty w talii). Te trzy rodzaje desek dla początkujących można wykorzystywać do jazdy zarówno przodem, jak i tyłem. Inaczej jest z twardymi, mocno wciętymi deskami alpejskimi, przeznaczonymi do szybkiej jazdy tylko na profesjonalnych stokach – można się na nich poruszać wyłącznie przodem.