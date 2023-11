Wielki finał 7. edycji "Hotel Paradise" już za nami. Emocje sięgnęły zenitu, a program po raz kolejny udowodnił, że jego losy są nieprzewidywalne. A którzy uczestnicy postanowili kontynuować swoje relacje po programie? Te pary wiele zdradziły w ciągu ostatnich tygodni.

Czy Kori i Jacek z "Hotel Paradise" są razem po programie?

Już od dłuższego czasu krążyły pogłoski, że Kori i Jacek z "Hotel Paradise" są razem po programie. Na Instagramie chętnie pokazywali, jak spędzają razem czas i nieraz pojawiły się u nich relacje, jak trzymają się za rękę. W dniu emisji finałowego odcinka para wybrała się na "randkę", by wspólnie celebrować tę chwilę, zanim dołączyła do nich reszta uczestników. Oboje jeszcze nie zabrali głosu w tej sprawie, ale wiele na to wskazuje, że w programie udało im się znaleźć miłość.

Czy Justyna i Roch z "Hotel Paradise" są razem po programie?

Roch i Justyna to z pewnością para, która wzbudziła niemałe emocje w "Hotelu". 22-latek został okrzyknięty najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem w programie, ale pomimo tego był wierny swojej partnerce, którą nazywał "Okruszkiem". Podczas emisji odcinków para chętnie dodawała wspólne zdjęcia na swojego Instagram i podsycała plotki o związku. To czy ich relacja jest tylko przyjacielska, czy miłosna to zapewne zdradzą niebawem.

Czy Tori i Krzysiek z "Hotel Paradise" są razem po programie?

Ta para może pochwalić się najdłuższym stażem w "Hotelu". Po odpadnięciu jednak Tori z "Hotel Paradise" musiała zmierzyć się ze sporą krytyką, ponieważ fani programu zarzucali jej, że była z Krzysiem tylko dlatego, by dojść do finału. Uczestniczka show na swoim InstaStories tłumaczyła się, że jest to nieprawda. Para chętnie udostępniała wspólne relacje na Instagramie, na których nie szczędziła sobie czułości. Tuż przed wielkim finałem na ich relacji pojawiło się nagranie, jak Krzysztof całuje Tori w policzek. Myślicie, że uczestniczka umożliwiła Krzysiowi zbliżenie się do siebie? Mamy taką nadzieję, bo nie mamy wątpliwości, że byliby cudowną parą.

Czy Mallu i Marvin z "Hotel Paradise" są razem po programie?

Ta para z pewnością wzbudziła największe emocje w "Hotelu Paradise". Od pierwszego odcinka oboje wiedzieli, że chcą tworzyć razem parę, a z biegiem czasu pojawiło się między nimi uczucie, które sprawiło, że postanowili wyznać sobie miłość. Uczestniczka show jednak nie poradziła sobie z emocjami, które pojawiły się raju i postanowiła na własne życzenie opuścić program. Marvin z kolei odpadł na następnym Rajskim Rozdaniu, w którym podszedł do najsilniejszy pary. Podczas emisji odcinków Mallu i Marvin ze wszystkich uczestników najmniej nawiązywali do swojej relacji i nie pokazywali, czy wspólnie spędzają czas. Fani nieraz pytali o to, jak wygląda ich relacje, ale oboje nie mogli udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Internauci są jednak przekonani, że nie udało im się stworzyć związku po programie. Też tak myślicie?