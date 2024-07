Kiedy 10 lat temu poznał Małgorzatę Rozenek nie był świadomy, że jego życie odmieni się o 180 stopni. Ale tak się stało, z czego dziś jest dumny:

Kolejnym przełomem były narodziny synka, Henia.

Radosław Majdan dziś jest szczęśliwym ojcem trzyletniego Henia oraz ojczymem dla Tadeusza i Stasia, synów Małgorzaty Rozenek z poprzedniego małżeństwa. Zanim poznał gwiazdę TVN, będąc singlem, prowadził mocno imprezowy styl życia, za którym... w ogóle nie tęskni. W rozmowie z Katarzyną Gargol w ramach serii "Po macoszemu" przytoczył pewną anegdotkę:

Przyszliśmy kiedyś z Małgosią do galerii do takiego placu zabaw. No, i chłopcy tam siedzą, a my sobie pijemy wodę gazowaną i ja mówię do Małgosi: "Zobacz, jak się życie zmienia. Kiedyś była "łycha" na stole, impreza, a dziś chłopiec w "grzybku", tutaj samochód, woda mineralna" - mówi były piłkarz.