Używane narty to przede wszystkim atrakcyjna cena. Kupując sprzęt, który był już w eksploatacji, można zaoszczędzić nawet do kilkuset złotych. Wiąże się jednak z tym ryzyko. Często sprzedawcy wystawiający na sprzedaż używany sprzęt próbują ukryć jego mankamenty. Jest to bardzo ryzykowne, ponieważ narty posiadające defekty są niebezpieczne i mogą na stokach doprowadzić do groźnych wypadków.

Używany sprzęt narciarski można kupić zarówno przez internet, jak i w stacjonarnych sklepach. Niestety kupno sprzętu, który był już w eksploatacji obarczone jest ryzykiem. Decydując się na używane narty, warto je przetestować i nie ufać sprzedawcy na słowo.

Poproś kogoś doświadczonego o pomoc w kupnie nart

Kupno używanych nart nie jest prostą sprawą, w szczególności gdy nie mamy odpowiedniej wiedzy na temat sprzętu narciarskiego i brak nam rozeznania na rynku. Oczywiście defekty ślizgów, krawędzi, ubytki i różnego rodzaju inne zniekształcenia można z łatwością dostrzec gołym okiem. Jednak sprzęt narciarski niekiedy ma ukryte wady, niewidoczne dla niedoświadczonych narciarzy (mogą to być np. źle sklejone warstwy). Sprzedawcy używanego sprzętu często przed sprzedażą oddają narty do serwisu lub sami je reperują, by ukryć ich defekty. W takich sytuacjach warto o pomoc w kupnie poprosić kogoś doświadczonego, znającego się na sprzęcie i orientującego się na praktykach rynkowych branży narciarskiej.

Niewidoczne ubytki w nartach są niebezpieczne

Sprzęt narciarski im częściej jest eksploatowany, tym szybciej się zużywa. Narty używane przez cały sezon zimowy tracą swoją oryginalną elastyczność i sztywność. W związku z tym przyjemność z samej jazdy oraz poziom jej bezpieczeństwa zmniejszają się. Warto dodać, że szczególnie narażone na ubytki są narty z wypożyczalni, gdzie sprzęt musi ciągle na siebie zarabiać. Często też takie narty po jakimś czasie są sprzedawane na rynku wtórnym, mimo niezdatności do jazdy. Kupując używany sprzęt narciarski, należy więc w miarę możliwości unikać nart pochodzących z wszelkiego rodzaju wypożyczalni.

Kupując używane narty można zaoszczędzić dużo pieniędzy

Kupując używane narty, oprócz samej wiedzy i rozeznania, warto wykazać się odrobiną cierpliwości. Dzięki temu można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy (w niektórych przypadkach nawet do tysiąca złotych). Sprawdzając przed kupnem sprzęt należy zwrócić uwagę szczególnie na grubość krawędzi nart (czy powstało rozwarstwienie między nią a boczną powierzchnią), ubytki, pęknięcia i rysy. Dodatkowo warto poprosić sprzedawcę o możliwość przetestowania ich pod kątem sprężystości oraz sprawności wiązań.

Kiedy należy zdecydować się na nowe narty?

Nowe narty polecane są osobom, które jeżdżą często i spędzają w sezonie na stokach więcej niż dwa tygodnie. Przy takiej intensywności eksploatacji używany sprzęt narciarski może się okazać niewystarczający. Dla początkujących narciarzy i tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć swoją przygodę z nartami, bardzo dobrym pomysłem będzie skorzystanie z wypożyczalni (nie ma sensu inwestowania w hobby, które może okazać się chybione).

