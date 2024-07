Sięgamy po nie, kiedy chcemy dodać sobie energii i poprawić koncentrację. Raz na jakiś czas, np. kiedy musimy prowadzić samochód przez kilka lub kilkanaście godzin, wypicie napoju energetycznego nie powinno zaszkodzić. Jednak częste picie „energetyków” może mieć niekorzystne skutki dla zdrowia. Nawet dodawane do napojów energetycznych witaminy, przede wszystkim z grupy B, nie sprawiają, że napoje te stają się mniej szkodliwe.

Jak działają napoje energetyczne?

Napoje energetyczne zaczynają działać bardzo szybko po wypiciu. Zwiększają zdolność do koncentracji, poprawiają nastrój, zmniejszają senność. W zbyt dużej ilości mogą jednak powodować kołatanie serca i nudności. Picie napojów energetycznych zwiększa też ryzyko zawału i udaru, może prowadzić do trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego i układu nerwowego. Ponieważ napoje te są dosyć kaloryczne, ok. 60 kcal w 100 ml, a przy tym mają wysoki indeks glikemiczny, mogą przyczyniać się do powstawania nadwagi i otyłości.

Co mają w składzie napoje energetyczne?

Niezależnie od marki i ceny napoje energetyczne mają podobny skład. Większość z nich zawiera kofeinę i taurynę (zazwyczaj 32 mg kofeiny i 400 mg tauryny w 100 ml). Dodaje się do nich także witaminy z grupy B: niacynę, kwas pantotenowy, witaminę B6 i B12. Nie należy jednak łudzić się, że w tej postaci witaminy będą łatwo przyswajalne przez organizm.

Jedna puszka napoju energetycznego najczęściej zawiera 250 ml napoju, dostarcza tym samym ok. 80 mg kofeiny, czyli tyle co filiżanka mocnej kawy. Jest jednak pozbawiona znajdujących się w kawie antyoksydantów, polifenoli.

Kto nie może pić napojów energetycznych?

Napojów energetycznych nie mogą pić osoby, które nie ukończyły jeszcze 16. roku życia. Powinny też zrezygnować z nich osoby chore na cukrzycę i zagrożone nią (np. obciążone genetycznie ryzykiem cukrzycy, otyłe). Nie mogą ich także pić kobiety w ciąży i karmiące piersią. Bezwzględnie zakazane są one także w przypadku osób, które przebyły choroby serca, mają do nich skłonności lub doświadczają symptomów takich schorzeń, np. kołatania serca. Także chorzy na miażdżycę powinni unikać napojów energetycznych.