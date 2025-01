Poważne zmiany u księżnej Kate. Konieczna może być przeprowadzka

Po dziewięciu miesiącach księżna Kate skończyła chemioterapię, o czym poinformowała we wrześniu ubiegłego roku. Przyszła królowa w styczniu odwiedziła londyński szpital Royal Marsden, w którym się leczyła po zdiagnozowaniu u niej choroby nowotworowej i spotkała się z lekarzami oraz pacjentami. Świętująca niedawno swoje 43. urodziny księżna Walii ujawniła, że rak jest remisji. Dodała, że z optymizmem oraz entuzjazmem patrzy na rozpoczynający się 2025 rok. Możemy się spodziewać, że będzie częściej towarzyszyła swojemu mężowi, księciu Williamowi, choć prawdopodobnie w jej kalendarzu nie znajdzie się zbyt wiele dalekich podróży zagranicznych. Przyszła królowa musi unikać przemęczenia i stresu, by zminimalizować ryzyko nawrotu choroby. Księżna Kate przygotowuje się też powoli do wyboru nowej szkoły dla swojego najstarszego dziecka, księcia George’a.

Reklama

Księżna Kate szuka nowej szkoły dla księcia George’a. W grę wchodzi przeprowadzka

Obecnie syn księżnej Kate i księcia Williama uczęszcza do Lambrook School. Placówka przeznaczona jest dla dzieci do 13. roku życia. Już niedługo nastoletni książę będzie musiał zmienić miejsce nauki. Jak donoszą brytyjskie media, przyszła królowa już rozpoczęła poszukiwania nowej szkoły dla najstarszego ze swoich dzieci. Podobno księżna Walii bierze pod uwagę m.in. Wellington College.

Według serwisu Daily Mail ostatnio księżna Kate była widziana w „dwóch dziennych szkołach w północnym Londynie”. Z artykułu wynika, że żona następcy tronu odwiedziła University College School w Hampstead. Później przyszła królowa podobno pojawiła się także w Highgate. Tego dnia zamknięto obiekt ze względu na wizytę „specjalnego gościa VIP”. Wkrótce rozpoczęły się spekulacje, że chodziło o księżną Kate.

Na interesującą rzecz zwrócił uwagę magazyn „Hello!”, który wśród potencjalnych nowych szkół księcia George’a wymienił Marlborough College w Wiltshire. Tam w przeszłości uczyła się księżna Kate. To jednak wiązałoby się ze sporą zmianą w rodzinie królewskiej, ponieważ konieczna byłaby przeprowadzka nastolatka.

Na liście opcji wymieniono jeszcze Eton College. Absolwentem tej prestiżowej szkoły są książę William i Harry, ale także słynny aktor Tom Hiddleston, były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy też polityk David Cameron.

Dzieci księżnej Kate

Obecnie książę George ma 11 lat i pierwsze ważne egzaminy szkolne za sobą. Chłopiec uczy się w Lambrook School. Do placówki uczęszcza też jego rodzeństwo: 9-letnia księżniczka Charlotte oraz 6-letni książę Louis.. Księżnej Kate i księciu Williamowi zależy, by cała trójka mogła uczyć się w tym samym miejscu. Warto przypomnieć, że to George jest w pierwszy w kolejce do tronu po swoim ojcu.

Po koszmarnej diagnozie, którą przyszłą królowa ujawniła pod koniec marca 2024 roku, rodzina spędza jeszcze więcej czasu razem. Księżna Kate oraz książę William nie ukrywali przed swoimi dziećmi tego, że ich mama jest poważnie chora. Para miała świadomość, że rodzeństwo i tak może się tego dowiedzieć w szkole od swoich rówieśników.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Kate w tajemnicy wróciła do szpitala. Przyszła królowa w styczniu opowiedziała o swojej chorobie podczas wizyty w londyńskim Royal Marsden.

Reklama

Zobacz także: Najpierw Kate, teraz on. Fani martwią się zdrowiem Williama, wszystko przez istotną zmianę w jego wyglądzie