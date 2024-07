Do bomb kalorycznych zaliczają się między innymi: ciasto francuskie, chipsy, majonez, placki ziemniaczane, lasagne.

Bomby kaloryczne to produkty zawierające znaczą liczbę tzw. pustych kalorii, tj. pozbawionych wartości składników odżywczych. Nie dostarczają witamin i minerałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, lecz wprost przeciwnie – ich regularne jedzenie skutkuje tuszą i chorobami cywilizacyjnymi.

1. Ciasto francuskie

Ciasto francuskie ma 558 kalorii i 39 gramów tłuszczu w 100 gramach. W dodatku najczęściej uzupełniane jest niezdrowymi dodatkami – na słodko np. cukrem i bitą śmietaną, a na słono – kiełbasą i serem.

2. Chipsy

Chipsy to średnio 535 kalorii i 35 gramów tłuszczu w 100 gramach. Tłuszcze nasycone zawarte w chipsach negatywnie wpływają na gospodarkę lipidową, sprzyjając gromadzeniu się tłuszczu. Jest to produkt o dużej zawartości soli, przez co zaburza kontrolę łaknienia.

3. Majonez

100 gramów majonezu to średnio 663 kalorie i 72 gramy tłuszczu. Powstaje z oleju i żółtek jaj. Dużo lepszym wyborem będzie musztarda lub chrzan.

4. Placki ziemniaczane

Kolejną bombą kaloryczną są placki ziemniaczane. Na jedną porcję przypada zwykle około 5 placków, co daje średnio 650 kalorii, w tym ponad 37 gramów tłuszczu (100 gramów to 260 kalorii i 15 gramów tłuszczu). Smażone na głębokim tłuszczu, podawane z kwaśną śmietaną, sosami są zagrożeniem dla zdrowia i sylwetki.

5. Lasagne

Jedna porcja lasagne waży 270 gramów – jest to odpowiednik 540 kalorii i 30 gramów tłuszczu. Płaty makaronu przełożone mięsem mielonym, serem żółtym i sosem to bardzo tłusty i wysokokaloryczny posiłek.