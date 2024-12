Wzruszyło mnie wyznanie Sylwii Bomby. Gwiazda przekazała piękną wiadomość. "Wybrała mnie na swoją mamę"

W życiu Sylwii Bomby ostatnio sporo się dzieje i na szczęście są to same piękne momenty. Od pewnego czasu gwiazda TTV jest w szczęśliwym związku z Grzegorzem Collinsem i wygląda na to, że ich życie jest bajkowe. Teraz Sylwia Bomba i jej ukochany mają wielki powód do radości: "Kocham, na zawsze"!