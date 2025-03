Sylwia Bomba, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", ujawniła, że jej siedmioletnia córka już teraz zarabia duże pieniądze. Dziewczynka bierze udział w reklamach, a celebrytka dba o to, by jej wynagrodzenie było przeznaczane na przyszłość. Jak przyznała w rozmowie, wszystkie środki trafiają na specjalne konto oszczędnościowe, które w przyszłości pomoże w finansowaniu studiów dziewczynki. Sylwia Bomba nie ukrywa, że to może wywołać kontrowersje, ale ona chce zabezpieczyć przyszłość córki.

Sylwia Bomba podkreśla, że jest świadoma wartości pieniędzy i chce przekazać córce zdrowe podejście do finansów. „Uwzględniam jej gażę” – mówi wprost w rozmowie z portalem o2.pl, podkreślając, że każda zarobiona kwota jest odpowiednio zabezpieczana. Gwiazda TTV dodaje też, że sama nie jest pewna, czy dobrze robi, decydując się na obecność córki w mediach społecznościowych. Być może kiedyś Tosia jej podziękuje albo wyśle pozew:

Myślę, że tak naprawdę każdy rodzic w swoim własnym sumieniu powinien wiedzieć, co jest najlepsze dla jego dziecka. Ja wiele razy odpowiadałam szczerze na pytanie: 'Czy uważasz, że to dobrze, że pokazujesz Tosię w internecie?'. I ja tu odpowiadam szczerze - nie wiem. Może będzie tak, że za parę lat ona dzięki temu zdobędzie coś, co zagwarantuje jej bardzo dobre życie, a może będzie tak, że w wieku 18 lat - wzorem amerykańskich nastolatków - wyśle mi pozew. Czas pokaże, póki co, robię to intuicyjnie i nigdy jej do niczego nie zmuszam

wyznała Sylwia Bomba w rozmowie z o2.pl