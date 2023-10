Grażyna Wolszczak opublikowała bardzo zaskakujący komentarz pod najnowszym postem Sylwii Bomby na Instagramie. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" w miniony wieczór pochwaliła się wspólnym zdjęciem z Grzegorzem Collinsem i potwierdziła, że są parą. Fani ruszyli z gratulacjami, ale o gratulacjach zapomniała Grażyna Wolszczak, która pozwoliła sobie na dość zaskakujący wpis...

O tym, że Sylwia Bomba spotyka się z Grzegorzem Collinsem fani plotkują już od kilku tygodni. Para do tej pory milczała i nie komentowała doniesień na swój temat, ale ostatnio gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" szczerze przyznała, że jest w związku. W minioną sobotę wszystko stało się jasne, a Sylwia Bomba i Grzegorz Collins potwierdzili związek i razem pokazali się na uroczystej gali. Zakochana celebrytka opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z nowym partnerem.

Dobry wieczór! To my: Gruba i Łysy. Stara Mamuśka i Młodociany Synek. Czy wyglądamy DOLLARSOWO?Wiemy że to największy coming out tego roku - udźwigniemy ciężar SHOW BIZNESU tylko czy Show Biznes jest gotowy na taki Bombowo Collinsowy zestaw

Pod wspólnym zdjęciem Sylwii Bomby i Grzegorza Collinsa pojawiło się mnóstwo komentarzy, ale to wpis Grażyny Wolszczak wywołał chyba największe emocje.

What the fu*k (Co do ku**y?- przyp. red.)? To serio? Że para taka???

napisała Grażyna Wolszczak