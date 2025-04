Klaudia El Dursi po raz kolejny zaskoczyła swoich obserwatorów zaskakującym wpisem na Instagramie, w którym odsłoniła kulisy rodzinnych przygotowań do wspólnego wyjazdu. Choć na ekranie zawsze prezentuje się jako opanowana i uśmiechnięta prowadząca "Hotel Paradise", w codziennym życiu, jak każda mama, musi mierzyć się z domowym chaosem. Tym razem zdradziła, że pakowanie całej rodziny wystawiło jej cierpliwość na ciężką próbę.

Klaudia El Dursi jest nie tylko uwielbianą prowadzącą "Hotel Paradise", ale przede wszystkim partnerką i mamą dwójki synów. Modelka nigdy nie ukrywała, że rodzina jest dla niej najważniejsza, ale czasami potrafią wyprowadzić ją z równowagi. Tak też się stało ostatnio, gdy cała rodzina pakowała się na wspólny wyjazd. O wszystkim 36-latka opowiedziała na Instagramie.

Jak dobrze, że z Jackiem nie mamy ślubu, bo papiery rozwodowe fruwałyby dzisiaj po mieszkaniu. Gdyby dzieci były pełnoletnie, to z pewnością z walizami już na dworcu by stały. Ja nie wiem jakiej pracy domowej nie odrobiliśmy, ale z pakowania się na rodzinny wyjazd zdecydowanie byśmy oblali ! Matko co za armagedon przeleciał przez nasze mieszkanie, latały walizki, przekleństwa, a o reszcie wstyd wspominaćJeszcze tylko 2h samochodem, 4 samolotem i mam nadzieję, że uda się w jednym kawałku dotrzeć na miejsce

napisała Klaudia El Dursi.