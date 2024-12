Odmieniona Donatella Versace zaskoczyła kolejnym zdjęciem. Zwróciła się do fanów tuż przed Bożym Narodzeniem. Miała powód. Internauci jednak zwrócili również uwagę na jej metamorfozę. Kolejny raz przecierają oczy:

Wyglądasz świetnie

Zobaczcie zdjęcie, które wywołało takie zainteresowanie.

Nowy wygląd Donatelli Versace

Donatella Versace, czołowa reprezentantka świata mody i ikona, nigdy nie ukrywała swojego zamiłowania do operacji plastycznych. Jednak nie wszystkie zabiegi przyniosły oczekiwane efekty a wygląd projektantki nierzadko było powodem do przykrych komentarzy. Niedawno Donatella Versace wywołała niemałe zamieszanie, kiedy pojawiła się na premierze musicalu "Diabeł ubiera się u Prady". Zrezygnowała z mocnego makijażu, a zdjęcia, którymi pochwaliła się w sieci sprawiły, że internauci zaczęli zastanawiać się czy to efekt mocnego retuszu zdjęć czy może kolejnych operacji plastycznych. W sieci pojawiło się setki komentarzy, niektórzy mocno wspierali gwiazdę, a inni kolejny raz nie szczędzili jej przykrości. Tuż przed świętami Donatella Versace zaskoczyła kolejnym zdjęciem, na którym nie przypomina tej siebie, którą jej fani pamiętają jeszcze sprzed kilku miesięcy. Projektantka zapozowała ze swoim czworonogiem przy choince.

Donatella Versace przy kazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, postanowiła wspomnieć o tych, którzy tej pomocy potrzebują:

W te święta wielu na świecie nie ma obecnie szczęścia, aby być zdrowym, bezpiecznym i ciepłym w gronie najbliższych. Médecins Sans Frontières zapewnia opiekę medyczną w ponad 70 krajach, lecząc osoby złapane w nagłych wypadkach zdrowotnych na całym świecie. Proszę, dołączcie do mnie i wpłaćcie darowizny na @doctorswithoutborders aby pomóc pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Link w bio. Wesołych Świąt dla was wszystkich. Kocham zawsze, Donatella i Kayla. - napisała na Instagramie.

Internauci nie ukrywali poruszenia jej słowami, ale także trudno było nie zauważyć zainteresowania, które wywołało jej najnowsze zdjęcie i imponująca metamorfoza:

Wyglądasz świetnie

Jest zachwycająca

Ciociu, wyglądasz zbyt dobrze

Wyglądasz świetnie, wesołych świąt

Jesteś piękna - komplementowali fani na Instagramie.

Poznalibyście Donatellę Versace? Zagraniczne media donoszą, że w ostatnim czasie Donatella Versace miała przejść szereg zabiegów, które miały na celu widoczne zredukowanie oznak starzenia się a także powrót do bardziej naturalnego wyglądu.

