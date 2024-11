Sylwia Bomba ma wokół siebie wspaniałych ludzi. Teraz okazuje się, że jej przyjaciółka obchodzi urodziny i mimo że nie zawsze było między nimi kolorowo to teraz Sylwia Bomba świętuje ten dzień wraz z nią.

Śmiało mogę nazwać ją moją przyjaciółką! - napisała Bomba na Instagramie.

Sylwia Bomba świętuje urodziny Ewy Mrozowskiej. Poruszył mnie wpis gwiazdy TTV

Sylwia Bomba zyskała największą popularność, gdy zasiadła na kanapie w programie "Gogglebox". Początkowo towarzyszyła jej makijażystka gwiazd- Ewa Mrozowska, jednak po jakimś czasie panie się poróżniły i przestały pokazywać się razem w hicie TTV. Zarówno Ewa, jak i Sylwia nie chciały podawać przyczyn ich rozstania, jednak wiadomym było, że nie zasiądą na wspólnej kanapie w stacji TTV. Wówczas Sylwia Bomba występowała z drugą koleżanką- Lili Antoniak, a Ewa zasiadła na kanapie ze swoim mężem. Fani wciąż nie mogli uwierzyć, że relacja Sylwii i Ewy nie przetrwała próby czasu i mieli nadzieję, że wkrótce kobiety się pogodzą i będą mogły ponownie ze sobą pracować. Tak właśnie się stało.

Na początku bieżącego roku wyszło na jaw, że Sylwia Bomba ponownie pojawi się w programie "Gogglebox" i powróci do swojej pierwotnej pary, czyli do Ewy. Ten duet fani pokochali już lata temu i ta radosna nowina przypadła do gustu wszystkim. Kontakt Ewy Mrozowskiej i Sylwii Bomby się znacznie polepszył, a dziś są sobie bliskie i mogą śmiało nazywać siebie przyjaciółkami.

Teraz okazuje się, że Ewa Mrozowska obchodzi okrągłe, 40. urodziny! Jej fani mogli dowiedzieć się o tym z jej profilu w social mediach:

Najlepszego dla mnie, Najlepszego dla was No i pykła 40Która z Was przekroczyła w tym roku, tą magiczną cyfrę? - napisała Ewa.

Dodatkowo, okazało się, że informacją o świętowaniu urodzin Ewy podzieliła się również Sylwia Bomba, która jak sama napisała cieszy się, że po wielu cięższych chwilach wciąż może nazywać Ewę przyjaciółką!

Dzisiaj ktoś ważny ma urodziny, po 12 latach, po przejściu burzy śmiało mogę nazwać ją moją przyjaciółką! @ewamrozowska.makeup życzę Ci spełnienia marzeń i odnalezienia spokoju pewnie nie zgadniecie które to urodziny, ale podpowiem, że wyjątkowe. Czego życzycie Ewci? - zapytała Sylwia swoich fanów.

Fani Ewy Mrozowskiej i Sylwii Bomby od razu ruszyli do sekcji komentarzy życząc makijażystce samych radości!

Pani Ewa nie jest sztuczna ani nie widać po niej fałszu. Uwielbiam takich prawdziwych ludzi

Ja życze Pani Ewie zdrowia, wtedy wszystkie burze przetrwa

Samych słonecznych pięknych dni. Ewcia taka ciepła osoba, makijaż który mam na zdjęciu jest w jej wykonaniu, nigdy wcześniej nikt mnie tak super nie pomalował. Teraz na specjalne okazje tylko Ewa - rozpisują się fani.

My również przyłączamy się do życzeń dla Ewy!

