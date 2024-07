Nadciśnienie tętnicze (inaczej hipertensja, choroba nadciśnieniowa, choroba układu krążenia, z łac. hypertonia arterialis) może prowadzić do poważnych chorób: miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu. Prawidłowe ciśnienie krwi wynosi 120/80 mm Hg. Nadciśnienie diagnozuje się, gdy ciśnienie przekracza 140/90 mm Hg. Bóle głowy, kołatanie serca, szumy w uszach, problem z zaśnięciem – to objawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu krwionośnego.

Ogranicz spożycie soli

Sól zatrzymuje wodę w organizmie i obciąża pracę serca. Dzienne spożycie soli ogranicz do połowy łyżeczki (pamiętaj, że sól obecna jest już w wielu gotowych produktach). Aby wyleczyć nadciśnienie, warto zastąpić sól aromatycznymi ziołami (np. bazylią, oregano, tymiankiem) oraz nie kupować gotowych mieszanek przypraw.

Uzupełnij dietę w produkty bogate w witaminy C i D

Dużo witaminy C znajdziesz w natce pietruszki (178 mg/100 gramów), czarnej porzeczce (177 mg/100 gramów), czerwonej papryce (140 mg/100 gramów), brukselce (94 mg/100 gramów) oraz kalafiorze (69 mg/100 gramów). Dzienna dawka witaminy C dla osób dorosłych, to około 70-80 mg. Aby leczyć nadciśnienie, jedz produkty bogate w witaminę D: ryby morskie, np. węgorza (1200 mikrogramów – 30 mg/100 gramów), śledzia (25 mg/100 gramów), makrelę (24 mg/100 gramów) oraz łososia (12 mg / 100 gramów). Latem warto korzystać z dobrodziejstw słońca, ponieważ nawet 90% dziennego zapotrzebowania na witaminę D może zostać wyprodukowane w skórze pod wpływem promieni słonecznych (nie należy jednak przebywać na słońcu bez ochrony dłużej niż 20 minut). Dzienne zapotrzebowanie na witaminę D dla osób dorosłych, to 5 mg.

Jedz gorzką czekoladę

Badania przeprowadzone przez australijską badaczkę Karin Ried wykazały, że codzienne jedzenie gorzkiej czekolady (o dużej zawartości kakao, minimum 70%) obniża ciśnienie krwi o 2-3 mm/Hg. Najlepiej zjadać 60 gramów czekolady dziennie. Flawonole zawarte w gorzkiej czekoladzie sprawiają, że naczynia krwionośne się uelastyczniają.

Ruszaj się

Systematyczny wysiłek, który trwa 30-40 minut pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Już 30-minutowy codzienny spacer ułatwia sercu pompowanie krwi oraz dotlenia komórki ciała. Możesz również wybrać bieganie, a jeśli masz problemy ze stawami – rower lub pływanie. Podczas wysiłku warto zrobić sobie 5-minutową przerwę i głęboko nabierać powietrza – w ten sposób obniża się hormony stresu, a w konsekwencji nadciśnienie. Relaksująco na organizm wpływa również joga i medytacja.

Zrzuć zbędne kilogramy oraz zrezygnuj z używek

Każdy kilogram nadwagi utrudnia prawidłową pracę serca, dlatego bardzo ważne jest skonsultowanie z dietetykiem dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Aby schudnąć, trzeba zmniejszyć ilość spożywanych kalorii o około 15%. Palacze i osoby spożywające alkohol powinni zrezygnować z używek.