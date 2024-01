Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda jej weekend z córkami. Pod nagraniem, na którym tańczy w kuchni wraz z Klarą i Laurą wybuchła burza. Internautki zarzuciły trenerce, że idealizuje rzeczywistość, a nawet oceniając po tym, co widzą, stwierdzili:

Nie masz pojęcia o pracach domowych

Skąd taki osąd?

Anna Lewandowska pokazała nagranie z córkami. Internauci nie szczędzą gorzkich słów

Niedawno Anna Lewandowska pokazała przejmujące zdjęcie z córką, pisząc wprost, że życie mamy nie zawsze jest proste. Przyznała, że podobnie jak inne mamy również ma gorsze dni. Napisała o tym głośno, by inne kobiety czuły wsparcie i miały świadomość, że nie są w tym same, kiedy będą miały cięższy czas. Dziś na koncie żony Roberta Lewandowskiego pojawiło się z kolei zabawne nagranie Anny Lewandowskiej z córeczkami. Trenerka pokazała, jak spędza weekend z dziećmi, śmiejąc się i tańcząc przy kuchennym blacie. Nie wszyscy jednak docenili to nagranie:

Patrzcie Jak to działa... przed chwilą shejtowana za to, że lansuje się kosztem poświęconego czasu dzieciom... Dzień później- post jak to bawi się z dziećmi Nie zazdroszczę takiego życia pod dyktando innych...wolność jednak jest na miarę złota.

Internauci zarzucili również Annie Lewandowskiej, że idealizuje rzeczywistość:

Pełen makeup , włos po stylizacji i strój od stylisty. Nie masz pojęcia o pracach domowych. Fałszujesz rzeczywistość. W dobie idealizacji wszystkiego na ig docenia się prawdę i prawdziwe życie. Kobiety wpadają przez ciebie w kompleksy.

Perfekcyjne życie wszystko, byleby Instagram widział. Po nagraniach już tak nie wygląda

Anna Lewandowska na szczęście mogła liczyć także na wsparcie fanów. Wielu internautów ma już dość, że każdy krok trenerki rozkładany jest na czynniki pierwsze. Przypominają, że każdy ma prawo czuć się gorzej a za chwilę lepiej i nie jest to nic złego:

Więcej zrozumienia, inne osoby też tak się pokazują... I co? Zachwycamy się... Życzę więcej obiektywizmu

To, że dobrze wygląda i jest ogarnięta podczas sprzątania nie oznacza, że nie ma o tym pojęcia

Znaleźli się też tacy, którzy docenili rodzinne wideo Anny Lewandowskiej i cieszą się, że trenerka chce się dzielić z nimi takimi chwilami.

Oglądam w kółko, mega

Jakie dziewczynki już duże

Świetna energia i flow z dziećmi

