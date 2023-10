Justyna Steczkowska w sierpniu tego roku będzie świętować swoje 51. urodziny. Diwa od lat zachwyca swoich fanów nie tylko głosem, ale również sylwetką - uchodzi bowiem za najzgrabniejszą gwiazdę polskiego show-biznesu. Jakiś czas temu Justyna zdradziła, że korzysta z coraz popularniejszej metody treningu EMS (elektrostymulacji mięśniowej). Ale to oczywiście nie wszystko.

Justyna Steczkowska od lat powtarza, że w utrzymaniu tak dobrej figury najbardziej pomaga jej ruch, ale i zdrowe odżywianie. W rozmowie z Party.pl zdradziła zaś, że wszelkie zabiegi w niczym nie pomagają:

Ponadto, gwiazda unika alkoholu, w jej diecie dominują zaś warzywa i owoce. A na czym polega metoda EMS, którą stosuje Steczkowska?

Jeśli lubisz mieć szybkie efekty, to to jest najlepsza metoda do ich uzyskania - napisała niedawno artystka.