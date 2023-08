Jerzy Połomski zmarł w wieku 89 lat. Muzyk, który zachwycił szeroką publiczność wykonując przeboje takie jak "Cała sala śpiewa z nami" czy "Bo z dziewczynami" spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Do mediów właśnie dotarły informacje dotyczące szczegółów ostatniego pożegnania wybitnego artysty. Pogrzeb Jerzego Połomskiego Jerzy Połomski odszedł w poniedziałek, 14 listopada. Zgodnie z tym, co powiedziała menadżerka muzyka, przyczyną jego śmierci była "infekcja, z którą organizm sobie nie poradził". Dziś już wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb piosenkarza. Według medialnych doniesień ostatnie pożegnanie Jerzego Połomskiego odbędzie się w środę, 23 listopada. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 11:30 w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Następnie ok. godziny 13:30 żałobnicy udadzą się na cmentarz. Jerzy Połomski spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. Artysta zostanie pochowany w grobie swojej siostry Jadwigi Pająk, która zmarła w lipcu tego roku. Zobacz także: Uczestnik "Mam Talent" zmarł na scenie! Widownia nie kryła śmiechu. "Myśleli, że to żart" Według informacji przekazanych przez menadżerkę zmarłego piosenkarza dla "Super Expressu", pogrzeb Jerzego Połomskiego będzie miał charakter państwowy.