Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia 2025 roku pod hasłem: "Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej!". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie leczenia nowotworów i schorzeń hematologicznych u dzieci, które stanowią jedne z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych wśród najmłodszych.

WOŚP: Maciej Musiał chce posprzątać twój dom

W ramach przygotowań do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wiele znanych osobistości angażuje się, oferując unikalne przedmioty i doświadczenia na aukcjach charytatywnych. Jedną z najbardziej oryginalnych propozycji przedstawił aktor Maciej Musiał, który zaoferował sprzątanie domu zwycięzcy licytacji. Co więcej, podczas wykonywania tej czynności, w tle będzie odtwarzany utwór "Explosion" duetu Kalwi & Remi. Do końca aukcji pozostało 14 dni, a już cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory w licytacji udział wzięło 58 osób, a kwota osiągnęła już 50 250 zł.

Maciej Musiał zapowiedział, że jest możliwość zmiany repertuaru na takie utwory jak:

ABBA - Lay all your love on me,

⁠Pitbull - Hotel room service,

⁠Groove Coverage - Moonlight Shadow,

Krzysztof Krawczyk - Chciałbym być.

Maciej Musiał nie po raz pierwszy angażuje się w działania na rzecz WOŚP. Dwa lata temu aktor wystawił na licytację wspólny wypad na kebaba jego samochodem Ferrari 512, a aukcja osiągnęła kwotę 15 800,00 zł. Tegoroczna aukcja Macieja Musiała jest jednym z wielu przykładów kreatywności i zaangażowania osób wspierających WOŚP. Dzięki takim inicjatywom fundacja co roku zbiera znaczące kwoty na cele charytatywne, przyczyniając się do poprawy jakości opieki medycznej w Polsce.

WOŚP: Nie tylko Maciej Musiał chce posprzątać twój dom

Co się okazuje, nie tylko Maciej Musiał zaproponował na aukcji WOŚP sprzątanie. Pojawiła się również podobna koncepcja ze strony Piotra Kraśko, Radomira Wita i Agaty Adamek. Trio dołączyło do aukcji Allegro dla WOŚP i również cieszy się sporą popularnością w sieci. Aktualnie w licytacji wzięło udział 30 osób, a kwota do przebicia to 10 099,00 zł.

Najciekawiej zawsze jest 'W Kuluarach' i dlatego, czego by Państwo w swoich kuluarach nie mieli, my sprawimy, że wszystko będzie lśniło! W polityce często bywa 'pozamiatane', a gdy kurz opada, to ktoś musi to posprzątać. Polecamy się w tym zakresie! Radomir jest świetny w maglowaniu i prasowaniu, Agata już nie raz sprawiła, że kogoś zmiotło, a Piotr... zapewni amerykański wysoki połysk. Czekamy na zaproszenie! - poinformowano w opisie zbiórki.

Licytacje potrwają do 27 stycznia 2025 roku, a termin realizacji usługi zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą, z możliwością realizacji do końca 2025 roku.

Co oferują inni celebryci na WOŚP?

Każdego roku lista osób oferujących swoją pomoc dla WOŚP jest niezwykle długa. Największą popularnością cieszą się licytacje znanych osób tj. posprzątanie mieszkania, wspólna kolacja, czy przejażdżka. W 2025 roku aukcje, które również cieszą się dużą popularnością to:

Przygotowanie kolacji przez Karola Okrasę,

Kolacja z Julią von Stein i Bogdanem Von Steinhoff,

Kolacja i spektakl z Vanessą Aleksander,

Kolacja z Łukaszem Strzałką,

Wspólne gotowanie z Joanną Brodzik i książka "Umami opowieści i przepisy",

Spotkanie z dyrekcją Teatru Współczesnego w Warszawie,

Zaproszenie na spektakl oraz spotkanie z Katarzyną Dąbrowską,

Te i wiele innych licytacji odbywa się na platformie Allegro.