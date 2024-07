Większość ludzi nie ma idealnie symetrycznych połówek twarzy i jest to całkowicie normalne. Jeśli jednak asymetria twarzy występuje nagle i jest bardzo widoczna, to prawdopodobnie jest wynikiem jednostronnego porażenia nerwu twarzowego. U dorosłych najczęstszym urazem tego typu jest porażenie Bella, czyli samoistne porażenie nerwu. Asymetria może też być wadą wrodzoną lub skutkiem wylewu krwi do mózgu.

Reklama

Jednostronne porażenie nerwu twarzowego to stan, w którym mięśnie twarzy zostają częściowo sparaliżowane. W wyniku porażenia następują objawy, takie jak niesymetryczna twarz, problemy z mimiką, opadający kącik ust, problemy z mruganiem czy drętwienie i mrowienie po stronie dotkniętej porażeniem.

Najczęstsza przyczyna niesymetrycznej twarzy: porażenie Bella

Porażenie Bella jest odpowiedzialne za 75% przypadków uszkodzenia nerwu twarzowego. Jest to paraliż części mięśni twarzy występujący samoistnie lub z nie do końca znanych powodów. Najczęściej występuje u osób z nadciśnieniem tętniczym, chorych na cukrzycę i kobiet w ciąży. Podejrzewa się też, że może być skutkiem oziębienia okolic szyi i ucha. Następuje gwałtownie i zazwyczaj ustępuje samoistnie po około 6 miesiącach. W przypadku przewlekłego porażenia niezbędne jest leczenie farmakologiczne sterydami, masaże, zabiegi fizykalne i stymulacja nerwowo-mięśniowa.

Inne przyczyny asymetrii twarzy: borelioza, opryszczka, nowotwory

Częściowe porażenie twarzy może mieć wiele innych przyczyn. Należą do nich między innymi: wirus opryszczki pospolitej, półpasiec, ospa wietrzna i przeniesiona przez kleszcza borelioza. Może to również być porażenie powstałe na skutek poważnych chorób i schorzeń, takich jak udar mózgu, zapalenie nerwów, urazy czaszki, nowotwór mózgu lub ślinianki przyusznej, nowotwór uciskający nerwy lub chirurgiczne uszkodzenie nerwu twarzowego.

Zobacz także

Jak znaleźć przyczynę asymetrii twarzy

W celu zbadania przyczyn porażenia twarzy stosuje się metody tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. By wykryć porażenie na skutek infekcji, należy zrobić nakłucie lędźwiowe w celu pobrania do analizy płynu mózgowo-rdzeniowego. Jeśli asymetria spowodowana jest infekcją, najczęściej występuje zupełne uleczenie. Paraliż o innych przyczynach wymaga zazwyczaj dłuższego leczenia, a czasami może doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerwu.

Asymetria twarzowa u dzieci i niemowląt

U dzieci asymetria może występować jako wrodzona wada twarzy. Jest wynikiem zaburzeń we wczesnych stadiach rozwoju płodu i prawdopodobnie ma związek z nieprawidłowym przepływem krwi do łuku skrzelowego. W celu polepszenia symetrii twarzy dzieci przeprowadza się zabiegi rekonstrukcji podniebienia miękkiego i twardego, operacje połączenia stawów i ustanowienia prawidłowego zgryzu.