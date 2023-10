Pod adresem www.askteamclean.com/pl właśnie wystartowała bezpłatna platforma poradnikowo-edukacyjna Ask Team Clean. To miejsce, które oferuje szereg sprawdzonych porad i rozwiązań z zakresu prania, sprzątania, DIY oraz ekologii i pomoże każdemu w szerokiej gamie wnikliwych i inspirujących rozwiązań. Ponadto od 01.06. do 20.06.2021 na platformie odbędzie się pierwszy konkurs, w ramach którego aż 250 osób będzie miało okazję przetestować kapsułki Persil Power Caps!

Oto 5 domowych porad od Ask Team Clean, które ułatwią Ci codzienne porządki!

Czekoladowe smugi na śnieżno-białym dywanie, zasmolony grill albo koszulka zabrudzona permanentnym markerem… Chyba każdy co jakiś czas staje przed domowym wyzwaniem, które może przysporzyć sporo kłopotu. Jednak zazwyczaj nie samo sprzątanie, ale pytanie „jak się za to zabrać?” wiąże się z największą frustracją. Oto 5 porad, które pomogą uporać się z domowymi wpadkami.

1. Usuwanie markera permanentnego z ubrań

Dobra wiadomość jest taka, że markery permanentne nie są aż tak permanentne, jak może się wydawać. Stosując się do podanych wskazówek, szybko i łatwo pozbędziesz się niechcianych zabrudzeń. Na początku, połóż ubranie na suchym i czystym ręczniku papierowym, tak aby zabrudzona strona miała z nim bezpośredni kontakt. Następnie, potraktuj plamę niewielką ilością alkoholu lub odplamiacza, delikatnie go wcierając. Teraz za pomocą ręcznika, osusz oczyszczaną strefę – należy pamiętać, że na tym etapie plamę lepiej oklepywać, niż pocierać. Proces należy powtórzyć do czasu, kiedy plama zniknie. Na koniec, włóż ubranie do pralki, dobierając temperaturę prania do wskazówek widocznych na metce i gotowe! Bawełniana koszulka lub ulubione jeansy odratowane!

2. Czyszczenie klamek – dwa etapy, podwójna skuteczność

Mimo, że klamki i uchwyty należą do jednych z najczęściej dotykanych przedmiotów w naszym domu, przy sprzątaniu nie poświęca się im odpowiednio dużo uwagi – co więcej, często zdarza się, że robiąc domowe porządki, całkiem je pomijamy! Może kiedy stanie się jasne, jak najlepiej i najskuteczniej o nie zadbać, będą lśnić nie tylko od święta. Łatwym sposobem na oczyszczenie wszystkich tego typu uchwytów, będzie przygotowanie w butelce po spryskiwaczu mieszanki wody i mydła w równych proporcjach. Przy nanoszeniu tego specyfiku przyda się miękka ściereczka – świetnym wyborem będzie na przykład ta z mikrofibry. Po dokładnym oczyszczeniu uchwytów czy klamek, przechodzimy do drugiego etapu – dezynfekcji, niezwykle ważnej szczególnie w covidowej rzeczywistości. Aby zdezynfekować klamkę drzwi, potrzebny jest produkt, którego etykieta wyraźnie wskazuje, że jest „środkiem dezynfekującym”. Pamiętajmy również, aby tego typu środki nanosić zgodnie z instrukcjami – jeśli etykieta zaleca 5-minutową dezynfekcję, nie idźmy na skróty, jedynie pobieżnie przecierając wybraną powierzchnie! Dwuetapowe podejście, podzielone na oczyszczanie oraz dezynfekcję nie tylko przywróci klamkom dawny blask, ale pozwoli również zminimalizować ryzyko kontaktu gości i domowników z bakteriami.

3. Usuwanie tuszu do rzęs – w domu i w podróży

Czasem, a szczególnie w zabiegane poranki, wystarczy chwila nieuwagi, a szczoteczka z tuszem, zamiast na rzęsy, trafia na świeżo wypraną koszulę. To jednak nie koniec świata! Dzięki temu trickowi łatwo pozbędziesz się zabrudzenia, ciesząc się resztą dnia. Jak i w przypadku innych plam, tak i tu, czas gra niezwykle ważną rolę – im szybciej zaczniemy działać, tym większa szansa, że uda się skutecznie odczyścić zabrudzenie. W przypadku tuszu rozpuszczalnego w wodzie, pierwszym krokiem będzie wstępne oczyszczenie plamy odrobiną ciepłej wody. Jeśli mamy jednak do czynienia z tuszem wodoodpornym, sytuacja się nieco komplikuje – takie zabrudzenie należy traktować jak inne tłuste plamy. Na zabrudzoną powierzchnię nanosimy sól, spray lub inny odplamiacz. Po odczekaniu kilku minut (zgodnie z instrukcją na opakowaniu), wrzucamy ubranie do pralki, dodając delikatny proszek lub płyn do prania – idealnie sprawdzi się żel do prania Persil. Jeśli po praniu okaże się, że plama nie znikła całkowicie, należy cały proces ponownie powtórzyć. Co, jeśli podobna sytuacja przytrafi się w podroży? I na to mamy sposób! Jeśli zabrudzenie spowodował tusz wodoodporny, w oczyszczeniu pomoże chusteczka do demakijażu. Natomiast w przypadku tuszu rozpuszczalnego w wodzie, kluczowe jest zebranie z powierzchni większych pozostałości po tuszu wilgotnym ręcznikiem papierowym, chusteczką lub innym podobnym materiałem.

4. Sezon na grilla – jak go oczyścić, krok po kroku

Sezon grillowania rozpoczął się już w pełni. Oprócz odpowiednich marynat i przypraw, w przyrządzeniu pysznego, aromatycznego, lekko zadymionego jedzenia z rusztu kluczowe jest jego odpowiednie przygotowanie. Aby uniknąć długiego i pracochłonnego czyszczenia generalnego, grilla warto oczyszczać po każdym użyciu. Jak to zrobić? Pierwszym krokiem jest wypalanie – nagrzanie grilla do maksymalnej temperatury oraz pozostawienie go na 30 minut pozwoli wypalić wszystkie resztki jedzenia. Kiedy ruszty ostygną, przez kolejne 30 minut należy moczyć je w wannie napełnionej ciepłą wodą i mydłem. Dla bardziej leniwych, alternatywą będzie spryskanie grilla środkiem czyszczącym. Wtedy wystarczy odczekać jedyne 10 minut. Nadszedł czas na prawdziwe szorowanie. Do tego przyda się druciana szczotka, która pomoże uporać się z osadem i większymi zabrudzeniami. Na koniec całość oczyszczamy miękką ściereczką namoczoną w wodzie z mydłem. Finalnym krokiem będzie natomiast osuszenie całej powierzchni czystą ściereczką z mikrofibry. Na tym etapie, szczególną uwagę warto poświęcić wrażliwym na dłuższy kontakt z wodą kratom żeliwnym.

5. Dywan vs czekolada – sposób na słodkie zabrudzenia

Dziecięce zabawy nie raz kończą się wpadką, wymagającą pilnej interwencji środków czyszczących. Jednym z klasycznych duetów, które często powstają w wyniku urodzinowych szaleństw jest spotkanie czekolady z dywanem. Widok mało przyjemny, ale przy zastosowaniu kilku prostych kroków, jesteśmy w stanie się go pozbyć w ekspresowym tempie. Na początku nanieś na plamę mieszankę wody z mydłem i pocieraj ją delikatnie przy pomocy ręcznika papierowego. Następnie, przygotuj roztwór rozwodnionego octu z wodą i ponownie pocieraj nim zabrudzony obszar. Kolejnym krokiem będzie zmoczenie plam zimną wodą oraz osuszenie tego obszaru ręcznikiem papierowym. Na tym etapie, zabrudzenie powinno zniknąć. W przeciwnym wypadku, warto sięgnąć po specjalistyczny środek do czyszczenia dywanów.

Więcej porad znajdziesz na bezpłatnej platformie poradniowo-edukacyjnej Ask Team Clean, która właśnie wystartowała pod adresem www.askteamclean.com/pl. Wszystkie porady Ask Team Clean wykorzystują ogromną bibliotekę wiedzy, popartą wieloletnią ekspertyzą i doświadczeniem firmy Henkel w temacie sprzątania i utrzymania porządku – od usuwania plam z czerwonego wina i tapicerki, po inspiracje domowe i sposoby na zmniejszenie śladu węglowego.